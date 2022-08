Los sistemas operativos iOS de Apple y Android de Google, no son compatibles en muchos aspectos y esto se debe a los años de competencia que las referidas compañías tecnológicas tienen desde que lanzaron su primer smartphone; sin embargo, ambas marcas están reduciendo las brechas de compatibilidad de sus funciones, por ejemplo: ahora ya es posible la transferencia de archivos multimedia del iPhone a un dispositivo Android.

Apple no solo se dedica a fabricar celulares inteligentes, también elabora otros productos de muy buena calidad, como los AirPods, unos audífonos inalámbricos que funcionan a través de la conexión bluetooth; estos auriculares solamente son compatibles con el iPhone, al menos hasta que se descubrió un nuevo truco que te permite usarlos en un teléfono Android, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

En caso te cambies de iPhone a Android porque no te acostumbraste a su modo de navegación, pero ya te habías comprado algunos accesorios de Apple, como los AirPods, no los vendas, mejor utilízalos en tu celular Android con todas sus funciones, entre ellas: escuchar música, subir y bajar volumen con gestos, contestar llamadas, etc., por supuesto vas a requerir de un aplicativo externo para vincularlos.

CÓMO UTILIZAR UNOS AIRPODS EN UN MÓVIL CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID

Primero, tienes que descargar la aplicación denominada “CAPod - Companion for AirPods”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

. Se trata de la primera app que te ayudará a vincular los AirPods en un equipo Android.

en un equipo Android. Abre “CAPod” y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin problemas.

Enciende el bluetooth y con la app descargada ya podrás vincular los auriculares de Apple en Android .

. Incluso te mostrará ciertos valores como el porcentaje de batería de cada audífono y del estuche. También podrás modificar los controles de reproducción.

El lado negativo es que no te permitirá interactuar con los asistentes inteligentes de Android.

QUÉ PASA SI CARGAS TU CELULAR ANDROID CON UN CABLE ROTO O PELADO

Cada celular recibe un voltaje determinado, si el cargador no cumple con esos estándares afectaría directamente a la batería. En palabras sencillas, significa que si el cable roto o pelado no suministra las mismas medidas eléctricas, podrí reducir considerablemente la vida útil de la batería.

El cable roto también podría sobrecalentar la batería del dispositivo, causar explosiones y cortos circuitos. Como se recuerda, cuando explota la batería de un celular, se genera una reacción química y el componente empieza a incendiarse.

Es común utilizar el celular mientras lo cargas, si el cable está pelado corres el riesgo de sufrir una descarga eléctrica cuando lo toques.

Síguenos en nuestras redes sociales: