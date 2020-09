¿Alguna vez te han aparecido miles de molestosas ventanas de publicidad al abrir Google Chrome o alguna aplicación de internet? ¿Sabes lo que has hecho en tu dispositivo para que salga todo esto? Aquí te mostramos cómo solucionarlo de inmediato sin tener que restablecer el celular.

Este tipo de imprevistos sucede cuando una determinada web nos indica si deseas o no recibir notificaciones de ella. En ese caso, si le diste en ’Permitir’ a una página que es no segura, cuidado, puede aparecer no solo spam sino que puedes descargar hasta malwares y virus en tu terminal.

¿Necesitas eliminarlas? Felizmente hay un truco para volver a hacer y que quede todo como nuevo. En este caso no tendrás que reiniciar o resetear tu smartphone , ni mucho menos desinstalar las aplicaciones.

Lo primero que debes hacer es ingresar a Ajustes

Luego ingresa en Aplicaciones y allí hallaremos las apps que hemos instalado recientemente.

Puedes inhabilitar las webs que te envían publicidad y anuncios a cada rato. (Foto: MAG)

Si tienes sospechas de que una de las apps instaladas es la que te causa dolores de cabeza, entonces pulsa en que no deseas recibir las notificaciones que te mandan.

En caso la publicidad salga de Google Chrome, entonces dirígete a la Configuración de la app. Allí observarás Notificaciones.

En dicho apartado deberás desplazarte a Sitios y deshabilitar todas las webs para evitar que nunca más recibas publicidad de esas páginas.

MIRA MÁS TRUCOS PARA SMARTPHONES