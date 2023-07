Aunque Snapchat es una red social de mensajería instantánea y visualización de videos, la cual tiene muchos años de antigüedad y más de mil millones de descargas, recientemente viene ganando nuevos usuarios por todo el mundo. Algo que no me gusta, y de repente a ti tampoco, es que mis publicaciones o historias le aparezcan a los usuarios que agregué en la agenda de contactos o que tienen amigos en común conmigo, ¿Quisieras evitarlo? Desde Mag te explicaré el proceso de manera detallada a continuación.

Si tu cuenta es pública y empiezas a subir contenido en el perfil, ya sean videos o estados, tus publicaciones les aparecerá como recomendado a tus contactos y usuarios con amigos en común en la sección de “Spotlight” e “Historias”.

¿Es posible evitar este tipo de situaciones? sí, desactivando la función denominada “añadido fácil”, así ellos tendrán que buscar tu perfil manualmente si quieren ver el contenido que subes. Personalmente no sigo a mis amigos o compañeros del trabajo en ninguna red social, así que no me agradaría que ellos miren lo que publico en Snapchat.

Así puedes impedir que los usuarios con amigos en común vean tus publicaciones en Snapchat

Primero, corrobora que la app no tenga actualizaciones en la Google Play Store de Android o App Store de Apple.

Abre Snapchat y presiona el ícono de tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior izquierdo, justo al costado de la herramienta “Lupa”.

y presiona el ícono de tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior izquierdo, justo al costado de la herramienta “Lupa”. Ahora, oprime la rueda dentada o engranaje (arriba a la derecha).

Has ingresado a los “Ajustes” > desplázate hasta la sección “Control de privacidad”.

El siguiente paso es tocar el apartado que dice “Verme en Añadido fácil”.

Finalmente, desactiva el recuadro “Mostrarme en Añadido fácil”.

Listo, tus publicaciones e historias ya no le aparecerán a los contactos de tu agenda que no sigues o te siguen y tampoco a los usuarios con amigos en común .

. Recuerda que podrían acceder a tu perfil y ver el contenido si tu cuenta es pública.

