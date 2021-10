A comienzos de 2021, los amantes de los fighting games de la vieja escuela (entre los que me incluyo) pudimos disfrutar en Nintendo Switch de la versión portable de uno de los crossovers más ambiciosos de todos los tiempos. Nos referimos a SNK vs Capcom: The Match of the Millennium, la colaboración de ensueño que vio la luz por primera vez en 1999 entre los poseedores del sistema de juego portátil Neo Geo Pocket Color. Ahora, SNK no quiere que los usuarios de PC se queden sin la oportunidad de disfrutar de este novedoso título a través de Steam y, aprovechando la ocasión, lanzando el primer volumen de la colección de los mejores juegos que salieron para su consola de bolsillo: NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 Steam Edition.

Empecemos hablando de SNK vs Capcom: The Match of the Millennium que, como mencionamos líneas arriba, es un buen port del juego que salió al mercado en febrero pasado para Nintendo Switch a través de la Nintendo eShop. Tuve la oportunidad de jugarlo en aquella época y mis conclusiones siguen siendo las mismas (un sistema de combate muy robusto, un roster de personajes bien balanceado con 26 luchadores para escoger de las franquicias más recordadas de SNK y Capcom, la posibilidad de guardar nuestro avance y rebobinar peleas si no nos sentimos conformes con el resultado), aunque hubiera sido mejor si para la versión de PC los desarrolladores hubieran podido implementar partidas online.

¿SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium se puede jugar en cualquier PC?

Mientras encienda, es más que probable que tu PC pueda correr SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium para Steam. De acuerdo a los requisitos que muestra en su apartado en la plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation, tu equipo necesita como mínimo un sistema operativo Windows 7 (32/64bit), un procesador Intel Core i5 @ 2.0 GHz, 850 MB de RAM, una tarjeta gráfica integrada (IGP), la versión 9.0 de DirectX y 850 MB de espacio disponible de memoria de almacenamiento. La probé en mi laptop Acer Aspire 3 A315-53-39YX y todo de maravilla (incluso hasta me salieron varios combos usando el teclado) con una tasa de 60 frames por segundo, algo que parece estándar en la mayoría de los equipos.

Si bien estamos hablando de un juego con más de 20 años de antigüedad, las opciones gráficas de las que dispone el juego pueden modificarse para satisfacer los gustos más exigentes, incluso para aquellos que añoran la opaca pantalla LCD de los Neo Geo Pocket Color con la posibilidad de personalizar los marcos con los diversos colores en los que se comercializaba este consola portátil. Y como no podía faltar en la plataforma de Valve, SNK vs Capcom: The Match of the Millennium incluye los característicos logros de Steam (Steam Achievements) y un completo soporte para controles. Si no quieres jugar solo, es posible enfrentarte otra persona a través de la Steam Friend List usando el modo Steam Remote Play Together, reporta el portal PC Mag, pero en lo particular no he podido probar esta función porque 1) soy más de consolas y este fue el primer juego que he probado en Steam y 2) no tengo hasta la fecha ningún amigo en mi lista.

Ahora bien, pasemos a hablar del otro protagonista de este viaje al pasado. Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1 incluye 10 juegos (SNK Gals ‘Fighters, Samurai Shodown! 2, The King of Fighters R-2, The Last Blade: Beyond the Destiny, Fatal Fury First Contact, Metal Slug 1st Mission, Metal Slug 2nd Mission, Dark Arms Beast Buster 1999, Big Tournament Golf y Crush Roller), de los cuales la mayoría se encuentran disponibles desde comienzos del presente año para Nintendo Switch. El gran ausente de esta colección es SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium que fue removido porque, como mencionamos líneas arriba, fue lanzado en solitario y reemplazado en su lugar por Crush Roller, un conocido juego de puzzles de SNK de su prolífica época en la que peleaba el trono del rey de los arcades palmo a palmo con Capcom.

Si bien los juegos lanzados para la Neo Geo Pocket Color se caracterizaban por sus personajes en versión chibi (o Super Deformed como suele conocerse al estilo de dibujo de lo que comúnmente se llaman “personajes cabezones”), eso no significa que los escenarios de los títulos carecieran de animación y muchas veces uno podía sentir que estaba jugando su versión original en una máquina arcade. Otro detalle a mencionar es que la Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1 Steam Edition parece que fue compilada teniendo en mente a los amantes de los fighting games, ya que 5 de los 10 juegos son pelea (el resto está compuesto por dos run and gun, un juego de rol de acción, uno de deportes y uno de puzzles).

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 Steam Edition tiene algunos apartados extra que vale la pena destacar como la posibilidad de visualizar las artes de las cajas de los juegos originales que incluso uno puede manipular virtualmente a su antojo, abrirlas y ver los cartuchos que contenían, además de ver los manuales escaneados que solían venir incluidos (una práctica que pasó al olvido con el paso de los años y que muchos amantes de lo retro esperamos vuelva a ponerse de moda), la posibilidad de cambiar las resoluciones y personalizar los marcos con los distintos colores de las presentaciones de la popular consola portátil de SNK para asemejar esa apariencia de los videojuegos de la vieja escuela, y el siempre útil modo de salvar tus partidas y poder acceder a ellas posteriormente.

¿NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 Steam Edition se puede jugar en cualquier PC?

Al igual que su “hermano” SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium, mientras tu equipo encienda es muy probable que pueda correr el juego; sin embargo, los requerimientos para jugar NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 Steam Edition son un poco más demandantes. De acuerdo a su apartado en la plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation, necesitarás como mínimo un sistema operativo Windows 7 (32/64bit), un procesador Intel Core i5 @ 2.0 GHz, 2 GB de RAM, una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 560, la versión 9.0 de DirectX y 2 GB de espacio disponible de memoria de almacenamiento. Este juego también lo probé en mi laptop Acer Aspire 3 A315-53-39YX y funcionó de maravilla pese a que mi equipo no cuenta con la tarjeta de video sugerida en sus especificaciones.

Conclusiones sobre SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium y NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 Steam Edition

Si bien es difícil quejarse de dos juegos que, en lo particular, disfruté mucho dado que soy un acérimo fanático de los fighting games, SNK vs Capcom: The Match of the Millennium y NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 Steam Edition son una fascinante mirada al pasado de lo que alguna vez fue uno de las consolas portátiles más infravaloradas de su época (si bien en Japón tuvo gran acogida, en el resto del mundo la historia fue muy diferente) con modos de juego que, aunque pueden ser difíciles al comienzo, no le toma mucho a un jugador casual en dominar. Y la posibilidad de grabar nuestras partidas e incluso jugar “en línea” con otra persona (aunque no haya podido averiguarlo por cuenta propia), me parecen unos buenos añadidos. Ahora, colocándome de lado de los que recuerdan con nostalgia varios de los juegos de SNK de otros géneros, pienso que pudieron no haber incluido tantos juegos de pelea y poner a su vez otros clásicos que salieron para la Neo Geo Pocket Color (como Sonic The Hedhog: Pocket Adventure, Puzzle Bobble Mini, Faselei!, por nombrar algunos). Igual, como dice el conocido refrán, “para gustos los colores”, así que mi conclusión es que no te quedes con las ganas de disfrutarlos si tienes la chance.

