¿Qué hiciste Benito? Spotify es la app en la que muchos gustan escuchar música, por encima de YouTube Music y Apple Music. Algunos suscriptores no solo disfrutan en reproducir los temas favoritos de sus artistas, sino también comparten playlist y hasta podcast.

Sin embargo, gran malestar ha generado en las últimas horas una canción: se trata de “Safaera” de Bad Bunny. El tema figura como “no disponible” en la aplicación. ¿Sabes por qué aparece gris? ¿La han retirado? ¿Censurado? ¿Qué es lo que pasó y por qué no puedes escucharla?

Aunque no hay una respuesta oficial precisamente sobre el determinado tema, Spotify, a través de sus respuestas a la comunidad, explica las razones por las que un tema es retirado de la app.

Si visualizas que “Safaera” está en una tonalidad gris, entonces debes leer lo siguiente para que no te desesperes en los próximos minutos.

Así es como se ve "Safaera" de Bad Bunny en Spotify. (Foto: Captura)

POR QUÉ SPOTIFY ELIMINÓ “SAFAERA” DE BAD BUNNY

“Safaera” de Bad Bunny no es la única canción no disponible en gran parte del mundo. Otros temas de artistas también se encuentran en “modo gris”. ¿Sabes por qué? Esto dice Spotify:

“Esas canciones no están en el catálogo del país donde estás registrado. Los artistas y canciones varían de un país a otro dependiendo de los acuerdos con las discográficas. El catálogo varía a menudo y a veces canciones que no estaban luego sí o canciones que sí podías escuchar de repente desaparecen. Pero como dije depende de los acuerdos legales con los sellos discográficos, no hay nada que podamos hacer en ese caso”.

"Safaera" de Bad Bunny se encuentra en Apple Music, así como YouTube Music, de momento. (Foto: Apple)

Asimismo, otro detalle que puede generar que una canción desaparezca es que a veces no pasan la evaluación de acuerdo con el sistema de auditoría de música diferente en distintos países. Y como resultado, algunos temas estarán disponibles en ciertas áreas mientras que otras no.

No se sabe si en las próximas horas “Safaera” de Bad Bunny volverá a aparecer en Spotify. Por lo pronto puedes escucharla en YouTube Music y Apple Music, en ambas plataformas el tema sigue vigente.

MIRA EL VIDEO DE “SAFAERA” DE BAD BUNNY

