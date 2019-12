Una de las listas más esperadas del año. ¿Cuál fue tu resultado? Spotify se ha convertido en la plataforma streaming que ha ganado más usuarios este 2019, incluso por encima de Apple Music y YouTube Music. ¿A qué se debe? Ello tiene como consecuencia a que la mayoría de personas que se adapta fácilmente a cualquier sistema operativo.

Miles de personas en el mundo han podido conocer artistas con solo colocar su nombre, además de acceder a lo último que han lanzado en estos 12 meses. Es por ello que Spotify quiere dar una sorpresa personalizada para todos sus usuarios.

La aplicación ahora te muestra cuáles fueron las canciones que más escuchaste el 2019, así como el artista que más buscaste, el tiempo que oíste música, los temas que descubriste, entre otras cosas.

Para poder acceder a estos listados personalizados, simplemente debes abrir Spotify y en la parte superior te aparecerá un banner que te informa que tu ranking del 2019 ya está listo. Para conocerlo, simplemente pulsa sobre el panel.

Spotify ahora te informa cuáles son tus canciones y podcast más escuchados el 2019. (Foto: Captura)

“Descubre cómo fue tu experiencia musical el 2019”, indica el banner. Posteriormente se te abrirá una pantalla en el navegador de tu preferencia para conocer, en diversas animaciones, todo lo que escuchaste durante los últimos 12 meses.

A nivel global, Post Malone ha sido el artista más stremeado de 2019, con más de 6.500 millones de reproducciones en todo el mundo. Justo en segundo lugar se encuentra Billie Eilish, la cantante norteamericana de 17 años, que ha recopilado un total de 6.000 millones de reproducciones. Y en el tercer lugar, según explica Spotify a través de un comunicado, se encuentra Ariana Grande, cuyo álbum thank u, next cosechó un gran éxito a nivel global.

En los últimos doce meses también destaca el álbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO de Billie Eilish, que se ha coronado como el más stremeado del año en Spotify. Respecto a canciones individuales, destacan Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes, Bad Guy de Billie Eilish y Sunflower de Post Malone y Swae Lee.

¿Cómo te fue en tu ranking de Spotify este año? Un detalle aparte es que también se agregó una categoría donde puedes observar tu ranking de los podcast más tuneados.

