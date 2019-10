Spotify es el servicio de música vía streaming con mayor goce de popularidad en el mundo porque tiene un extenso catálogo de canciones, un buen funcionamiento y precio de acuerdo con las exigencias del usuario.

La firma sueca ofrece diversas opciones musicales para hacer más cómoda y placentera la interacción de sus suscriptores. También existen trucos secretos como en toda plataforma, uno de ellos permite bloquear artistas.

No todas las personas tienen los mismos gustos musicales y es probable que detestemos algún género musical o artista. Para estos casos, Spotify permite bloquear contenido, como si se tratase de una red social.

Activar esta función es sencillo, solo basta buscar al artista que se quiera bloquear, desplegar el menú del artista del extremo superior derecho y pulsar en bloquear.

De esta forma, el contenido de este artista no le aparecerá al usuario en el modo aleatorio ni en las listas de reproducción que ofrece Spotify, a no ser que se busque el nombre del artista para buscar sus canciones, no aparecerá por sorpresa. Sin embargo, podría aparecer en la canción de otro intérprete.

Si comenzaste a tomarle gusto al artista, debes hacer el mismo proceso y pulsar en desbloquear. Eso hará que vuelva a aparecer en la plataforma.

El bloqueo de artistas está disponible en los móviles iOS y Android.