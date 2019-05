‘Star Wars: Galaxy’s Edge’, la nueva área temática que se estrenará en Disneyland Park

► Facebook lidera la lista de las redes sociales más usadas en el mundo junto a Youtube, Instagram, Whatsapp, Messenger



Promete. ‘ Star Wars: Galaxy’s Edge ’ es la nueva área temática dentro de Disneyland Park que estará ambientada al fiel estilo de las ‘ Guerras de las Galaxias ’ y que abrirá sus puertas este 31 de mayo. Los fanáticos de esta popular saga de ciencia y ficción podrán vivir una experiencia completa sumergiéndose a este fantástico mundo lleno de aventuras espaciales.

Los visitantes podrán ser transportados a una “galaxia muy, muy lejana”, a través de un viaje a ‘Batuu’, la más nueva localización de una historia que comenzó en 1977 con la primera película de ‘ Star Wars ’. Ellos se darán el lujo de disfrutar de ‘comidas y bebidas galácticas’, mientras entran en una colección única de tiendas y manejan el ‘Millennium Falcon’.



Gracias a la atracción ‘Millennium Falcon: Smugglers Run’, los fanáticos de las ‘ Guerras de las Galaxias ’ podrán tomar el control de la nave más famosa de la galaxia cumpliendo tres roles específicos: algunos serán pilotos, unos artilleros y otros ingenieros.

Pero eso no es todo. Los visitantes tendrán la oportunidad de correr por los pasillos de un ‘Destructor Espacial’, gracias a ‘Star Wars: Rise of the Resistance’. Aquí las personas se situarán en medio de una batalla climática entre la ‘Primera Orden’ y la ‘Resistencia’ que incluye un enfrentamiento con ‘Kylo Ren’.

Sin embargo, esta última atracción, según la página oficial de ‘Star Wars: Galaxy’s Edge’, no estará en funcionamiento por ahora debido a que todavía faltan afinar ciertos detalles para que sea una experiencia magnífica.

“Estamos superando los límites de la innovación y la tecnología con estas atracciones exclusivas, e inauguraremos una atracción solo cuando exceda nuestras expectativas. También conocemos el nivel de excelencia que nuestros visitantes esperan de Disney y lo tomamos muy en serio. Habrá mucho para ver y hacer en ‘Star Wars: Galaxy’s Edge’, y estamos ansiosos por la inauguración de esta atracción épica, ‘Star Wars: Rise of the Resistance’, a finales de este año”, explica la mencionada web al respecto.

De momento, solo aquellas personas que hayan hecho una reservación entre el 31 de mayo y el 23 de junio podrán ingresar a ‘Star Wars: Galaxy’s Edge’ en Disneyland Park. A partir del 24 de junio, no hará falta reservar. Podrás conocer más sobre el tema ingresando al siguiente ENLACE.



PARA TENER EN CUENTA. Este 29 de mayo un exclusivo grupo podrá disfrutar de ‘Star Wars: Galaxy’s Edge’. Las personas ‘privilegiadas’ estarán en la ceremonia de dedicación del ambiente temático, según lo anunció Disneyland a través de un video en su cuenta oficial de Facebook, y que ya es viral en la red social.

A su vez, ‘Star Wars: Galaxy’s Edge’ tendrá apertura en Disney’s Hollywood Studios el próximo 29 de agosto del presente año. Si quieres enterarte de más cosas sobre ello, ingresa AQUÍ .