Supremacía Mc EN VIVO ONLINE: todas las batallas EN DIRECTO, participantes, hora y todo sobre la competencia

Supremacía Mc EN VIVO ONLINE | Supremacia Mc, el primer campeonato de freestyle internacional hecho en Perú, llevará a cabo su quinta edición anual este domingo 25 de agosto en Lima y tendrá representantes de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, México, España, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Podrás seguir las batallas de la Final Internacional EN DIRECTO vía streaming de comienzo a final para que no te pierdas todos los detalles del mega evento urbano.

Los freestylers mundialmente conocidos como Chuty, Teorema, Aczino, Zasko; entre otros, llegarán a Perú para enfrentarse por primera vez en la Explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar. En tano, representando al país, estarán Nekroos, Jaze, Jota, Jair (último campeón de Homosapiens Agallas) y Stick (último campeón de Supremacía Mc Perú 2019).

Cabe señalar que este año Supremacía MC cambia el formato. La organización presentará dos formatos para su quinta edición: batallas 2 vs. 2 y el clásico enfrentamiento 1 vs. 1. El total de 32 competidores se medirán en los duelos en pareja. Posteriormente se enfrentarán en confrontaciones 1 vs. 1, y así se conocerá al campeón internacional.

Participantes de las ediciones anteriores de Supremacía Mc. (Foto: SupremacíaMCs) Participantes de las ediciones anteriores de Supremacía Mc. (Foto: SupremacíaMCs)

Los 32 participantes de Supremacía Mc Final Internacional

Nekroos (Perú)

Jaze (Perú)

Jota (Perú)

Jair (Perú)

Stick (Perú)

Chuty (España)

Zasko (España)

Mnak (España)

Gazir (España)

El Menor (Chile)

Teorema (Chile)

Rodamiento (Chile)

B One (México)

Aczino (México)

Dominic (México)

Skiper (México)

Zaina (Argentina)

Mecha (Argentina)

Cacha (Argentina)

Aldahir (Panamá)

Ritmodelia (Guatemala)

Drise (El Salvador)

G (Costa Rica)

Yan Velmar (Nicaragua)

ZR (Ecuador)

RBN (Colombia)

Raper RSD (República Dominicana)

Febo (Paraguay)

Donckan (Bolivia)

Spektro (Uruguay)

Berzerker (Honduras)

Jaze será una de las armas peruanas para quedarse con el título de Supremacía Mc. (Foto: Red Bull) Jaze será una de las armas peruanas para quedarse con el título de Supremacía Mc. (Foto: Red Bull)

Hora, fecha y lugar de Supremacía Mc

El evento celebrará su quinta edición este 2019 y reunirá a los mejores competidores de habla hispana, entre campeones de sus países e invitados.

Cuándo: Domingo 25 de agosto de 2019.

Hora: 12:00 PM.

Lugar: Explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar.

Puedes comprar tus entradas AQUÍ.

¿CÓMO VER EN VIVO ONLINE LA FINAL INTERNACIONAL?

El evento que se llevará a cabo en Lima, Perú, podrá ser visto desde cualquier parte del mundo. Con el fin de que los seguidores de los países con representantes en Supremacía Mc Final Internacional puedan gozar de la fiesta, la organización realizará una transmisión en vivo a través del Facebook de la Red Bull Batalla de Gallos.

MÍRALO EN VIVO AQUÍ: