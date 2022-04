TCL continúa lanzando móviles a nivel mundial y el Perú no es la excepción. A pesar de que ya tiene casi un año de presentación, hemos probado durante algunas semanas el TCL 20 SE , un smartphone que sigue los patrones de los teléfonos clásicos, pero con detalles modernos.

El TCL 20 SE que hemos tenido para la review ha sido uno de color negro y con 4 GB de memoria RAM, acompañados de 128 GB de almacenamiento interno. ¿Será bueno o malo? Aquí te lo decimos.

DISEÑO

El TCL 20 SE cuenta en su estructura con una pantalla 6.82 pulgadas que se extiende de extremo a extremo, aunque debo reconocer que los bíseles tanto inferior como superior son un poco gruesos de lo normal.

A ello se le incorpora un pequeño notch en la zona de arriba. Por otro lado, el celular llega con puerto USB Tipo-C, el jack 3.5 para los audífonos, además del botón de encendido y apagado, los de volumen, la ranura para la NanoSIM y algo que nos ha llamado la atención, el botón para llamar a Google Assistant.

El TCL 20 SE tiene algo que nos ha llamado la atención, el botón para llamar a Google Assistant. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que este último botón puede cambiarse para otras tareas aplicaciones para que así tenga mayor utilidad. Esto se realiza a través de los Ajustes del terminal.

Por otro lado, en la zona trasera del TCL 20 SE, el cual es completamente de plástico brillante, tenemos un islote de cámaras que se ubican de manera vertical, así como un lector de huellas en su chasis hecho totalmente de plástico. ¿Se apostará por uno lateral?

En la zona trasera del TCL 20 SE encontramos un chasis completamente de plástico brillante. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien es un poquito desfasado, debo decir una cosa: el lector de huellas posterior sigue siendo más rápido y preciso que los que se ubican al costado.

El TCL 20 SE tiene medidas de 172.1 x 77.1 x 9.1 mm y pesa alrededor de los 206 gramos. Si bien se siente un poco pesado a la mano, eso no le quita versatilidad ni mucho menos tienes que extender los dedos para acceder a las notificaciones.

El TCL 20 SE tiene medidas de 172.1 x 77.1 x 9.1 mm y pesa alrededor de los 206 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

El TCL 20 SE, como se mencionó, tiene una pantalla de 6.82 pulgadas y ocupa un total del 83.2 % de la fachada, este cuenta con tecnología IPS LCD.

Asimismo, la display lleva una resolución de 720 x 1640 píxeles, los mismos que te brindan una calidad de 720 píxeles como máximo a tus videos de YouTube y Netflix, con 48 fotogramas por segundo. No alcanza el 4K, pero es más que suficiente tratándose de un terminal de gama media.

El TCL 20 SE tiene una display de resolución de 720 x 1640 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los colores, el TCL 20 SE tiene tonalidades un poco apagadas. Suelen ser frías aunque se le puede mejorar la intensidad en los ajustes, pero no gozan de demasiados contrastes.

De igual forma, en el tema del brillo automático, con 450 nits, cuando estás en la calle en pleno cenit, las notificaciones suelen verse opacas, por lo que es necesario buscar un poco de sombra para así visualizar tus mensajes.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El TCL 20 SE viene con 4 GB de memoria RAM, la cual no se puede expandir como los teléfonos del 2022, pero que en la versión para Perú lleva 128 GB de almacenamiento interno para que los uses como desees.

El dispositivo, aunque no se ha descartado su futura actualización, viene con Android 11 y una capa de personalización propia de TCL, TCL UI, la cual es bastante amigable y cuenta con las funciones a la mano de las personas. No es necesario tener que explorar demasiado para poder acceder a la configuración de nuestro dispositivo, así como mejorar considerablemente la batería y la performance del mismo.

El TCL 20 SE viene con 4 GB de memoria RAM, la cual no se puede expandir como los teléfonos del 2022. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El TCL 20 SE llega con Snapdragon 460 y una GPU Adreno 610 que lo dota de rapidez. En el tema de juegos, pudimos abrir tanto Fornite como Call of Duty. En el primero se figuran calidad media a 30 fotogramas por segundo. El retraso fue un poco evidente, pero no defrauda. Tampoco se calienta demasiado, su chasis se mantiene estable y tibio.

Un aspecto a tomar en cuenta es que se puede instalar Fortnite sin ningún problema. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Será bueno? Un aspecto a tomar en cuenta es que se puede instalar Fortnite sin ningún problema. Otros dispositivos simplemente te lanzan el mensaje de no compatible y ese es un punto a favor de TCL.

En el caso de Call of Duty la calidad también fue media, con la particularidad de que no había pestaña de lentitud en el juego. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Call of Duty la calidad también fue media, con la particularidad de que no había pestaña de lentitud en el juego. Todo se desarrolla de manera correcta y, lo mejor de todo, es que hay precisión al pulsar los botones y en el tema de los disparos. No hay retrasos de por medio.

CÁMARAS

El TCL 20 SE llega a Perú con una configuración de 4 cámaras encabezados por un lente de 48 megapíxeles en el principal, 5 megapíxeles el ultrawide, 2 el macro y 2 el Depth sensor. Además lleva 13 megapíxeles en la parte frontal.

Al registrar las fotos de manera automática, el TCL 20 SE se apoya de la inteligencia artificial, permitiendo que los resultados sean óptimos siempre y cuando haya buena iluminación de por medio.

Así toma las fotos el TCL 20 SE. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el TCL 20 SE. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las tonalidades no salen ni demasiado intensas ni mucho menos frías. Los colores están bien calibrados que no hay falsedad por ningún momento. También te puedes ayudar con el HDR, pero allí sí hemos notado cierto grado de saturación que es perceptible al ojo humano tras hacer un tratamiento de la foto.

Por otro lado, la ventaja es que tiene esa cámara ultrawide o ultra gran angular que, pese a decaer un poco en colores, suele presentar buenos resultados haciendo que puedas disfrutar de tomas más amplias, panorámicas. Eso sí, es necesaria buena luz solar o un día bastante claro.

Así toma las fotos el TCL 20 SE. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el TCL 20 SE. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma el lente macro y el de profundidad. Ambos se registran casi en automático. El TCL 20 SE sabe distinguir los objetos para poder difuminar el fondo o simplemente acercarnos demasiado al elemento a fotografiar. El apoyo de la iluminación es básico, siempre debe estar presente.

En la noche, las cámaras caen de nivel, pero aún pueden utilizarse siempre y cuando actives el “modo nocturno”. Si bien estos brindan resultados aceptables, a veces suele aparecer ese ruido que puede resultar molestoso para algunos.

Así toma las fotos el TCL 20 SE. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el TCL 20 SE. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Finalmente la cámara para selfies el cual sale bien parado cuando te coloques al sol. Los autorretratos no cuentan con demasiada falsedad ni tampoco se pastelizan; por el contrario, brinda buenos detalles, aunque en algunos casos suelen ser fríos.

BATERÍA

El TCL 20 SE viene con una batería de 5.000 mAh de litio que puede llegar a durar en promedio una jornada de trabajo o un día entero sin conectarlo. Asimismo, el dispositivo cuenta con carga de 18 W, aunque en la caja encontramos solo un enchufe que brinda 10 W.

El dispositivo cuenta con carga de 18 W, aunque en la caja encontramos solo un enchufe que brinda 10 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la carga pues demorará un poco más de lo normal. Tendremos el 50 % en una hora mientras que el 100% en casi dos horas. Si bien es un poco lento, la duración es lo que más vale.

CONCLUSIONES