TikTok tiene menos de 5 años en el mercado virtual y ya cuenta con más de mil millones de descargar en todo el mundo. Comenzó siendo un aplicativo en donde los usuarios demostraban su talento para el baile y en poco tiempo terminó convirtiéndose en una plataforma de entretenimiento. Al igual que en otras redes sociales como Facebook, Instagram, etc., en TikTok también puedes configurar tu cuenta para que ciertas personas puedan ver el contenido que publicas.

En la actualidad, un aplicativo tiene que considerar de todas maneras las palabras seguridad y privacidad en su plataforma. Justamente es lo que WhatsApp viene desarrollando con cada actualización para que sus usuarios no migren a otros aplicativos como Telegram o Signal. TikTok no se queda atrás, ya que viene haciendo las cosas de una manera impecable.

Cuando creas un video y lo quieres publicar en tu cuenta de TikTok, la aplicación te permite antes configurar el contenido para que consideres quien puede verlo y quien no. A continuación sigue estos pasos para reforzar la privacidad de tus videos:

Antes de publicar un video tienes que presionar en “Quién puede ver este video”.

Aquí nos va aparecer las opciones “Seguidores”, “Amigos”, “Solo yo”.

En la primera opción solo las personas que te siguen podrán ver tus videos.

En la segunda opción tus seguidores y las personas que tu también sigues podrán ver tus videos.

En la tercera opción solo tú tendrás acceso a los videos.

"Quien puede ver este video" (Foto: Mag)

Además, podrás configurar tu video para permitir los comentarios o permitir los dúos, sin embargo, tu cuenta no tiene que ser privada porque la aplicación no te habilitará estas opciones y te aparecerá el siguiente mensaje: “Como tu cuenta es privada, las demás personas no pueden hacer dúos con tus videos”.

AÑADE HASHTAGS A TUS VIDEOS

Para que tu vídeo tenga mayor impacto o alcance en TikTok tienes que añadir un hashtag en la descripción, ¿Para qué? porque cuando alguien se encuentre navegando por estas etiquetas podrá ver tu video. Por ejemplo, si te dedicas a hacer humor podría ir #Broma, #Comedia, #Humor. Antes de publicar tu video busca la opción Hashtag para añadirlos.