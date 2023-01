TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas actualmente, ya que puedes encontrar una gran cantidad de videos e interactuar con otros seguidores de forma bastante sencilla. En ese sentido, la app ha traído una reciente actualización que permite al público enviar mensajes a diferentes usuarios así no los tengas agregados.

Como se sabe, hasta el momento la plataforma no permitía que envíes o recibas mensajes de otros usuarios que no hayas seguido; no obstante, ahora es posible configurar la aplicación para que logres mantener contacto con todo el mundo y sin necesidad de instalar alguna herramienta adicional.

De esta manera, podrás escribirle a tus tiktokers favoritos siempre y cuando hayan activado la opción de recibir mensajes de terceros. ¿Quieres saber cómo habilitar esta reciente función? Desde MAG te compartimos el paso a paso que debes seguir. Toma nota.

Cómo enviar mensajes a cualquier usuario en TikTok

Con la nueva actualización de TikTok, ahora es posible enviar un mensaje privado a cualquier usuario, ya sea que lo tengas entre tus contactos o no. Aquí te compartimos una guía sencilla.

Primero, abre la aplicación de TikTok desde tu smartphone.

Ahora, toca en el ícono de tu perfil, ubicado en la parte inferior derecha.

Tras esto, pulsa en el botón Menú, localizado en la zona superior de la pantalla.

De inmediato se desplegará una lista de opciones, escoge “Configuración y privacidad”.

Entre las alternativas, selecciona en Privacidad.

Una vez hecho esto, dale a Mensajes directos.

Finalmente, elige Todos.

De esta manera, cualquier usuarios de la app te podrá escribir por interno sin problemas; no obstante, no podrás enviar mensajes a las personas que tengan desactivada esta opción.

Qué hacer si TikTok no funciona

Una de las posibles soluciones es reiniciar la app de TikTok , esto con el fin de corregir algunos errores que sigan causando que la app esté lenta o no muestre los videos correctamente.

Otra alternativa es que reinicies tu celular, ya que es probable que no hayas actualizado tu dispositivo móvil y esto provoque que las aplicaciones, incluyendo TikTok, no funciones del todo bien.

Debes asegurarte de que tu conexión a internet esté estable, si esto no es así, es normal que TikTok no pueda ejecutarse como es debido.

, si esto no es así, es normal que TikTok no pueda ejecutarse como es debido. También puedes probar con eliminar la memoria caché de tu cuenta de TikTok y evitar que esto perjudique su normal uso.

Verifica si TikTok tiene una actualización pendiente y con ello te asegures de que se arreglen los fallos. Esto lo puedes ver a través de la Play Store (Android) o App Store (iPhone).

Si el problema persiste, puedes eliminar la aplicación y volverla a descargar, pero primero asegúrate de guardar toda tu información importante para no perderla.

