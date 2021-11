TikTok se ha convertido en la red social donde muchas personas gustan interactuar ya sea usando videos para volverse viral o simplemente comentando algún que otro clip de menos de 15 segundos. Con la finalidad de que puedas aparecer en la sección “For you” o “Para ti” existe no solo el algoritmo, sino también algunos hashtag que debes tomar en consideración antes de publicar tu contenido.

¿Sabes cuáles deben ir en tu video de TikTok ? La página Trecebits ha compilado una serie de etiquetas o hashtag que puedes colocar en tus clips antes de darles publicar, aunque debes fijarte siempre en la cantidad de personas que lo han usado y si esto les ha dado éxito o no.

Además de ello recuerda que los hashtag deben utilizarse acorde a tus videos, es decir, no los uses de manera indiscriminada o que no guarden relación con lo que quieres compartir. Así que manos a la obra.

LISTADO DE HASHTAG MÁS USADO EL 2021 EN TIKTOK

#fyp

#foryoupage

#tiktokchallenge

#duet

#trending

#comedy

#savagechallenge

#tiktoktrend

#levelup

#featureme

#tiktokfamous

#repost

#viralvideos

#viralpost

#video

#foryou

#slowmo

#new

#funnyvideos

#likeforfollow

#artist

#fitness

#justforfun

#couplegoals

#beautyblogger

#music

#recipe

#DIY

#funny

#relationship

#tiktokcringe

#tiktokdance

#dancer

#dancelove

#dancechallenge

#5mincraft

#workout

#motivation

#lifestyle

#junebugchallenge

#canttouchthis

#fashion

#ootd

#inspirational

#goal

#quotes

#behindthescenes

#weirdpets

#memes

#fliptheswitch

#love

#youhaveto

#reallifeathome

#tiktokmademebuyit

#tiktokindia

#like

#dog

#mexico

#handwashchallenge

#food

#cat

#swagstepchallenge

#tiktokbrasil

#family

#football

#foodie

#usa

#uk

#travel

#singing

#beautiful

#cooking

#makeuptutorial

#photography

#lifehack

#dadsoftiktok

#momsoftiktok

#mentalhealth

#eyeslipface

#skincare

#lol

#learnontiktok

#happy

#soccer

#fypchallenge

#basketball

Halloween

#tiktokfood

#loveyou

#animals

#korea

#howto

#happyathome

#prank

#fun

#art

#colombia

#girl