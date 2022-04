Una de las plataformas que en tan solo cinco años ha igualado en cantidad de usuarios a Instagram e incluso a Facebook, es TikTok, una red social de origen chino que sirve para ver y publicar videos cortos de todo tipo, como por ejemplo: humor, bailes, tutoriales, etc. Cuando descargas por primera vez la referida aplicación, esta te pregunta sobre tus intereses para que su algoritmo te muestre el contenido que realmente te gusta.

En esta oportunidad, te enseñaremos un sencillo truco para prohibirle a TikTok enseñarte videos que no son de tu agrado, no será necesario que descargues programas externos, solo corroborar que la aplicación no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

CÓMO IMPEDIR QUE TIKTOK TE MUESTRE VIDEOS QUE NO TE GUSTAN

Tras haber actualizado TikTok , procede a abrir el aplicativo.

Desliza hacia abajo para encontrar un video que no te guste.

Ahora, púlsalo por unos segundos hasta que se habilite una mini ventana con varias opciones.

Aquí escoge la opción que dice “No me interesa”, la ubicas con el ícono de un corazón partido a la mitad.

Finalmente, en la parte superior de la pantalla te aparecerá el siguiente aviso: “A partir de ahora, te mostraremos menos videos como este”.

Listo, en caso vuelvas a encontrarte con el tipo de contenido que no te guste, simplemente repite el proceso y vas a ver que TikTok poco a poco ya no te mostrará estos videos.

TikTok desplegará esta ventana, dale un toque a "No me interesa". (Foto: GEC)

