Si tienes poco tiempo o te has despertado y tu celular Android no ha cargado nada durante la noche, no te preocupes porque tienes que probar este truco. Resulta que muchos no saben que podían activar en sus celulares la opción de “Carga rápida”, a fin de que tengas energía en tu móvil por más de un día en pocos minutos.

Según explica el tiktoker LopezTips, a través de su cuenta, esta opción está escondida y que es momento de sacarla para que así disfrutes de todas las ventajas de tu smartphone. “Funciona”, “Es fascinante”, “Ya lo tenía activado, pero de todas formas, muchas gracias”, fueron algunos de los comentarios quienes alabaron que exponga el tutorial.

Recuerda que de momento esta opción está disponible en los dispositivos de Samsung, eso quiere decir que no es posible usarlo en tu Xiaomi, iPhone, ya que esa función viene por defecto.

Cómo activar la carga rápida en tu celular Android

Lo primero será recurrir a los Ajustes de tu smartphone Android. Luego deberás deslizarte al apartado donde dice “Cuidado de batería”, misma que solo lo traen los dispositivos Samsung.

Ahora anda hacia abajo y ubicarás una pestaña que dice “Ajuste de carga”. Presiona sobre ella y te llevará a un menú completamente distinto donde deberás activar el botón de “Carga rápida” y listo.

Desde ahora, cuando estés en la ducha o tengas que salir urgentemente, en pocos minutos, podrás tener batería suficiente para unas horas en tu terminal.

Te muestro más trucos que hice en mi celular Android

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.