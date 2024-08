¿Alguna vez te has tomado una foto en la oscuridad y el sensor flash fue demasiado fuerte que te cegó? Pues no te preocupes, porque hoy te brindaré un truco que muy pocos conocen dentro de su dispositivo iPhone: se trata de la opción para regular la intensidad de la luz de tu dispositivo de Apple. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que descargar alguna aplicación complementaria.

Todo se encuentra dentro de tu smartphone iPhone. Eso sí, el único requisito es que tengas tu terminal al día, es decir, que cuente con la más reciente versión de iOS. En los dispositivos Android es un poco difícil controlar el flash y regularlo a tu gusto.

1. Lo primero que hay que hacer es simplemente ir al Centro de Control de tu iPhone. Para ello desliza tu dedo hacia abajo para que se muestren todos los detalles. Allí apreciarás el botón llamado “Linterna”.

IPHONE | Presiona el logo de la linterna. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

2. Presiónala dos segundos, sin soltarla, y se te mostrará un panel flotante donde podrás regular la intensidad. Tienes hasta 5 niveles de brillo a fin de que la adecues a tu gusto.

IPHONE | Presiona dos segundos el ícono de la linterna. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

3. Si no está la Linterna dentro del Centro de Control, no te preocupes. Solo ingresa a los Ajustes de tu iPhone. Presiona en Centro de Control, y luego, en Más Controles, deberás buscar la Linterna. Pulsa en el símbolo “+” y listo. Ya tendrás esa función.

IPHONE | Puedes acomodar los íconos del Centro de Control en tu iPhone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero no es el único truco que puedes hacer en tu smartphone iPhone, sino que hay más, como es el caso de poder modificar la voz de Siri:

Enciende tu dispositivo iPhone y anda a la pestaña de Configuración.

Deberás desplazarte hacia el apartado que dice “Siri y buscar”.

Activa la pestaña de “Oye Siri” para que se habilite cuando lo llames.

Allí anda a “Voz” y habrá dos variantes: Española y Mexicana.

Debajo hay dos opciones más: Voz 1 y Voz 2.

La primera es la femenina, mientras que la segunda es la masculina.

Por defecto viene con la primera, pero si deseas que Siri te converse como un hombre, pues puedes seleccionar la número 2.

Con ello ya habrás modificado la voz de Siri en pocos segundos.

Aquí te recomiendo más trucos y funciones de tu iPhone

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.