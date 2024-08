Si la batería de tu iPhone cada vez dura poco tiempo encendido, pues no te preocupes. Son varios los usuarios que, conforme pasa el tiempo, mencionan que la energía de su dispositivo móvil de Apple no pasa de las 8 horas prendido. Sin embargo, no te debes preocupar, porque existe una función que afecta directamente a tu dispositivo.

Para que no estés pensando en comprar y cambiarle de batería a tu iPhone, una usuaria de TikTok de nombre Nexus, ha decidido compartir, a través de un video de menos de 1 minuto de duración, un sencillo truco para extender la vida de la energía de tu terminal.

“Al fin!!! Lo que estaba buscando, mil gracias!!!”, “con razón!!!! yo creí que era mi imaginación o que no se podía quitar”, “Por fin un truco que funciona”, dicen algunos usuarios. ¿Qué pasos empleó? Aquí te lo cuento todo.

Lo primero que debes hacer será ingresar a los Ajustes o Configuración de tu iPhone. Tras ello observarás una serie de funciones exclusivas para poder decorar como deseas la pantalla de tu dispositivo móvil. Solo deberás buscar la opción de Accesibilidad.

Una vez dentro, la usuaria de TikTok menciona que debes presionar la opción de “Face ID”. A continuación tienes que presionar en “Funciones que detectan atención”.

Con ello disminuirás el sonido de las alertas, sino que el brillo completo de tu pantalla cuando pase el tiempo de 15 segundos. Esto ayudará a que tengas un poco más de energía dentro de tu terminal iPhone.

