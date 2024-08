¿Alguna vez has sufrido de lentitud en tu smartphone y no sabes qué cosa hacer para que nuevamente esté completamente normal o rápido sin necesidad de borrar las fotos o aplicaciones? Pues déjame decirte que existe una solución que ha sido probada por muchos y les ha dado resultado.

A través de TikTok, el usuario Superbites Studios ha decidido revelar a sus seguidores un truco de Android que varios desconocían. Tanto así que hizo que su dispositivo móvil ahora goce de velocidad, además de liberar espacio sin eliminar algún documento importante.

“Si me funcionó, gracias”, “Lo puso más rápido”, “Me sirvió”, fueron algunos comentarios que le dejaron en el video publicado. Pero si todavía no lo has probado, hoy te muestro todos los detalles.

Cómo hacer que tu celular no se ponga más lento

Lo primero será ingresar a Google Chrome. Una vez que hayas abierto por completo el navegador, anda a los tres puntitos de la esquina superior.

En ese momento presiona donde dice “Configuración”. Ingresa allí y ahora dirígete a “Configuración de sitios” y luego a “Datos de almacenamiento”. Allí estarán todos los sitios que navegaste desde que compraste el celular.

Simplemente, elimina toda esa información y no solo habrás liberado espacio en tu smartphone, sino que también verás un poco más de velocidad en tu celular.

