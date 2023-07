No es tu internet. En caso hayas entrado a Twitter en horas de la mañana y no te aparecieron los tuits de las personas que sigues, no es un error de la aplicación, navegador de tu computadora o laptop, el referido servicio de Elon Musk sufrió un colapso en todo el mundo.

No es muy común que se reporten fallos en Twitter, de hecho a través de esta red social se conocen los errores que existen por otras plataformas, como por ejemplo: WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., sin embargo, la mañana de este sábado 1 de julio se produjo la caída mundial del aplicativo celeste, ¿En dónde puedes saber si la app ha dejado de funcionar? desde Mag lo explicaremos a continuación.

En esta oportunidad, en otras redes sociales se pudo conocer que los usuarios de Twitter no podían iniciar sesión, no les cargaba la sección de noticias e incluso la plataforma no les permitía escribir o publicar nada, esto ocurrió para ambas versiones: tanto la web como el aplicativo móvil.

La guía para saber si Twitter se cayó en todo el mundo

En caso no te carguen los tuits y piensas que Twitter se cayó, lo primero que debes hacer es corroborar que tengas conexión a internet mediante tu wifi o datos móviles.

se cayó, lo primero que debes hacer es corroborar que tengas conexión a internet mediante tu wifi o datos móviles. Todo está correcto, entonces te aconsejamos ingresar a Downdetector , un sitio web que te indica si hubo una hora pico en la que se reportaron problemas por la aplicación o página web.

, un sitio web que te indica si hubo una hora pico en la que se reportaron problemas por la aplicación o página web. Accede a la página y presiona sobre el logotipo de Twitter.

Te aparecerá una barra de estadísticas, si presionas el pico más alto sabrás a que hora se ha caído Twitter.

Existe otro método para saber si la app se ha caído, para ello necesitarás de la ayuda de otras redes sociales, como por ejemplo: Facebook o los estados de WhatsApp, aquí la mayoría de usuarios utiliza el hashtag #TwitterDown en sus publicaciones.

Cómo crear una cuenta de Messenger sin tener Facebook

Lo primero que debes hacer es descargar Facebook Messenger.

Puedes hacerlo desde iOS Store o Google Play .

o . En ese instante deberás pulsar la opción de “Crear cuenta”.

Ahora solo coloca tu nombre y apellido.

También deberás poner tu fecha de nacimiento y número de celular.

Ahora Facebook Messenger te pedirá si deseas que acceda a tus contactos.

Cuando hayas tomado una decisión, se te enviará un código de verificación.

Colócalo en el recuadro y listo.

Ahora abre Facebook Messenger y coloca tu número con la contraseña que elegiste.

Y a partir de ahora ya podrás chatear sin la necesidad de tener una cuenta de Facebook.

