La mañana de este sábado 1 de julio se reportó la caída de Twitter en todo el mundo, sin duda fue una sorpresa porque el servidor de la referida plataforma no acostumbra a colapsar, incluso es la fuente en donde la mayoría se entera si está fallando Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, etc. Los usuarios de la red social del “pajarito celeste” la están pasando mal desde que Elon Musk la viene administrando, solo les queda aceptar la gran cantidad de cambios que ha hecho en menos de un año.

Después de la presunta caída de Twitter, la cual no permitía ver los tuits en la sección “Para ti” o “Siguiendo” y aparecía el aviso “cuota límite excedida”, se pronunció Elon Musk a través de las redes sociales y dijo lo siguiente: “Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales”, significa que no se trata de un colapso sino de una nueva medida temporal que no le ha gustado para nada a los usuarios.

¿En qué consiste esta radical medida y a quienes afecta? para comprender el tema debes saber que afecta principalmente a las personas que no están suscritas a Twitter Blue, ¿Qué es esto? una suscripción, de pago por supuesto, que sirve para verificar tu cuenta tras obtener el check azul.

Qué significa “cuota límite excedida” de Twitter y cuál es la solución

Sabiendo todo lo anterior explicaremos el significado de la “cuota límite excedida” (el límite temporal que dijo Elon Musk y no se sabe la fecha exacta).

Las cuentas no verificadas o no suscritas a Twitter Blue podrán ver hasta 600 publicaciones por día como máximo, luego no vas a visualizar nada en la sección “Para ti” o “Siguiendo” hasta que se cumplan las 24 horas tras el vistazo del último tuit.

o no suscritas a Twitter Blue podrán ver hasta 600 publicaciones por día como máximo, luego no vas a visualizar nada en la sección “Para ti” o “Siguiendo” hasta que se cumplan las 24 horas tras el vistazo del último tuit. Las nuevas cuentas no verificadas solo podrán ver hasta 300 tuist al día.

solo podrán ver hasta 300 tuist al día. Las cuentas verificadas o suscritas a Twitter Blue podrán ver 6000 publicaciones por día.

o suscritas a Twitter Blue podrán ver 6000 publicaciones por día. ¿Cuál es la solución para seguir viendo tuits sin pagar? hay dos opciones: crearte varias cuentas o suscribirte a Twitter Blue.

Cómo ocultar el número de interacciones en Facebook

Entra a “Configuración y Privacidad” > “Configuración”.

En esta parte, dependiendo de tu equipo móvil, tendrás que buscar “Preferencias de Reacciones” o “Reacción de recuentos”.

Se abrirá una nueva ventana con dos opciones, la primera es “En publicaciones de otras personas”, sirve para no ver el total de interacciones que las demás personas comparten en la sección de noticias.

La segunda opción es “En tus publicaciones”, es para que los demás no vean el número total de reacciones en las publicaciones que realices.

Toca y activa cualquiera, pero, para ambos casos las reacciones en Marketplace, Reels y Grupos de Facebook aún aparecerá el número de interacciones.

Síguenos en nuestras redes sociales: