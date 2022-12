WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea que no solo te permite enviar mensajes de texto o compartir archivos multimedia, también te ofrece la posibilidad de publicar estados, realizar llamadas o videollamadas, sin embargo, esta última herramienta ha sufrido constantes modificaciones durante el transcurso del año 2022. Tras una reciente actualización de la referida plataforma de mensajería, se pudo conocer la llegada de dos nuevas funciones para las llamadas de video, ¿Quieres saber cuáles son? desde Mag lo explicaremos de inmediato.

Como se recuerda, en los últimos meses se desplegó la función de invitar a tus contactos a una videollamada de WhatsApp mediante un enlace o link, el mismo que pueden compartir con otras personas para que también se unan, asimismo, se cifraron las llamadas de video, significa que solo tú y los participantes serán capaces de ver y escuchar todo lo que conversan, ni siquiera el aplicativo accederá a dicha información.

No olvidemos la herramienta PiP (Picture in Picture) o “imagen en imagen” traducido al español, básicamente podrás salir de WhatsApp en el transcurso de una videollamada sin que se apague o bloquee tu cámara, algo que antes sí ocurría, pues ahora se habilitará una ventana emergente removible, incluso te permitirá navegar por otras aplicaciones sin ningún tipo de inconveniente.

Estas son las nuevas funciones para las videollamadas de WhatsApp

Llegó una nueva actualización del aplicativo de Meta perteneciente al mes de diciembre, en donde las videollamadas nuevamente serán las protagonistas, esta trajo dos nuevas funciones que los millones de usuarios pedían desde hace mucho tiempo, son las siguientes:

Videollamadas con 32 personas : se cuadruplicó la cantidad de participantes en una llamada de video de WhatsApp, ya que su límite era de 8 usuarios como máximo, a partir de ahora ingresarán 32 personas (incluyéndote). Para obtener dicha característica actualiza la aplicación a través de la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

: se cuadruplicó la cantidad de participantes en una llamada de video de WhatsApp, ya que su límite era de 8 usuarios como máximo, a partir de ahora ingresarán 32 personas (incluyéndote). Para obtener dicha característica actualiza la aplicación a través de la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Silenciar a los participantes de la videollamada y enviar mensajes: cuando pulses por unos segundos sobre la imagen de cualquiera de los miembros de una videollamada, se desplegarán unas opciones en la parte inferior para que desactives el audio o cámara de un participante, asimismo, te aparecerá el ícono de “Mensaje” con el objetivo de que le hables a esa persona por separado sin abandonar la reunión.

Los pasos para que suenen las notificaciones de WhatsApp en tu celular

Actualmente no se han detectado errores que afecten directamente a las notificaciones de WhatsApp, por ello, en caso no suenen las alertas de mensajes, llamadas o videollamadas, es probable que desde los ajustes de tu teléfono le hayas quitado los permisos al aplicativo para que no te envíe notificaciones, asimismo, otra causa podría ser que a través de las configuraciones de WhatsApp hayas habilitado el tono de notificación silencioso y desactivado las notificaciones emergentes.

Entra a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones” > busca e ingresa a “WhatsApp”.

Oprime sobre la opción denominada “Notificaciones” > activa el interruptor “Mostrar notificaciones”.

Elige si deseas que las alertas lleguen con sonido y vibración o que se entreguen en silencio.

Más abajo toca en “Notificaciones en la aplicación” > automáticamente se abrirán los ajustes de notificación en WhatsApp .

. Enciende el interruptor “Notificaciones en alta prioridad”.

En la sección “Mensajes” y “Grupos” te aparecerán dos opciones iguales, nos referimos a “Tono de notificación”.

Por último, selecciona cualquier tono que no sea silencioso.

