Los juegos de lógica en línea extienden la “juventud cognitiva” de personas de avanzada edad, según estudio

Un estudio científico descubrió que los ejercicios mentales en línea pueden permitir a septuagenarios e incluso octogenarios realizar múltiples tareas cognoscitivamente igual de bien que individuos 50 años menores que ellos. Esta es una habilidad cada vez más valiosa debido a la oleada diaria de información a la que estamos expuestos, que puede dividir nuestra atención y ser particularmente agotadora para las personas de la tercera edad.

“El cerebro no es un músculo, pero al igual que nuestros cuerpos, si trabajamos con él y lo entrenamos, podemos mejorar nuestro rendimiento mental”, precisó Mark Steyvers, profesor de ciencias cognoscitivas de la Universidad de California, Irvine (UCI) y autor principal de la mencionada investigación, en declaraciones recogidas por el portal EurekAlert!, perteneciente a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS).

“Descubrimos que la gente en los rangos de edad avanzada que completaban tareas de entrenamiento específicas eran capaces de fortalecer la habilidad de su cerebro de cambiar entre tareas en el juego a un nivel similar de las personas sin entrenamiento de unos 20 o 30 años de edad”, agregó el catedrático, cuyas conclusiones fueron publicadas en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los hallazgos de Steyvers y su equipo de especialistas resaltan que el costo cognoscitivo de realizar tareas múltiples, que diluye su función dividiendo la concentración, así como las formas en que las personas a lo largo de su periodo de vida pueden superar el agotamiento cerebral ocasionado tanto por un entorno multimedia cada vez más desordenado y el proceso natural de envejecimiento.

Para este estudio los científicos entablaron una alianza con Lumosity, una plataforma en línea que ofrece una variedad de juegos de lógica diarios, y se concentraron en la información recogida de “Ebb and Flow”, un juego especialmente diseñado para poner a prueba la habilidad del cerebro al cambiar entre procesos cognoscitivos interpretando formas y movimientos.

De los millones de personas que jugaron el mencionado título entre 2012 y 2017, los investigadores muestrearon al azar la actuación de alrededor de 1,000 usuarios dentro de dos categorías: aquellos cuyas edades figuraban entre los 21 a 80 años y habían completado menos de 60 sesiones de entrenamiento; y los adultos mayores de 71 a 80 años que se registraron en al menos 1,000 sesiones.

Lo que descubrieron fue que la mayoría de los jugadores que eran adultos mayores y con mayor experiencia eran capaces de igualar o superar la actuación de los usuarios más jóvenes que no habían jugado mucho el juego. Tampoco había indicios de que las personas de la tercera edad participantes habían disminuido significativamente su desempeño frente a los de 21 a 30 años tras completar más de 10 sesiones de práctica.

“Los avances médicos y los mejorados estilos de vida nos permiten vivir más tiempo. Es importante considerar como un factor a la salud cerebral dentro de esa ecuación. Hemos mostrado que con un mantenimiento consistente, la juventud cognoscitiva puede mantenerse incluso en nuestros años dorados”, finalizó Steyvers, que contó con la ayuda de Guy E. Hawkins, Frini Karayanidis y Scott D. Brown de la Universidad de Newcastle de Australia.