Celulares hay demasiados en el mercado, incluso hay diversas marcas que han empezado a comercializarse en nuestro país. Con más de dos años en el Perú, Vivo ha decidido lanzar el Vivo V25 5G , un terminal que se caracteriza por cambiar de color.

¿Será buena idea comprarlo solo por ese aspecto? Pudimos probar el smartphone de Vivo durante algunas semanas y ya tenemos la review completa del Vivo V25 5G .

DISEÑO

El Vivo V25 5G tiene un diseño bastante limpio y se le añade un color tornasolado que puede ser amarillo y naranja, agradable a la vista. Su chasis es de vidrio que es un poco escarchado para que no se peguen las huellas dactilares.

Allí tenemos un islote de cámaras que no sobresalen demasiado de su cuerpo con estructura de 159.2 x 74.2 x 7.8 mm. Lo bueno es que puedes protegerlo de golpes o caídas con el case de silicona que viene en la caja.

El Vivo V25 5G tiene un diseño bastante limpio y se le añade un color tornasolado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Vivo V25 5G, además de tener un peso de 186 gramos, tiene los clásicos botones de encendido y apagado, los de volúmen y un lector de huella bajo la pantalla. Además cuenta con puerto USB Tipo-C, la ranura para la NanoSIM y unos bíseles bastante redondeados para mejor agarre.

Lo que nos ha gustado es que la superficie plana del celular lo hace particular y, sobre todo, estéticamente simpático. Un diseño que la verdad gustará a varias personas por su versatilidad y, sobre todo, por su fácil uso con una sola mano.

Lo que nos ha gustado es que la superficie plana del celular lo hace particular y, sobre todo, estéticamente simpático. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

El Vivo V25 5G tiene una pantalla de 6.44 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz. Esto favorece bastante a que no se cuelgue por nada del mundo y que las animaciones fluyan con mayor dinamismo. A pesar de ser un gama media, el terminal lleva una pantalla AMOLED con HDR10+ que puede alcanzar los 1300 nits de brillo, eso impedirá que revises tus notificaciones durante el cenit.

Incluso lleva una resolución de 1080 x 2404 pixeles por lo que podrás visualizar a 60 fotogramas por segundo, mientras que YouTube se verá también en alta calidad de 2160 píxeles, eso sin alcanzar el tan ansiado 4K pese a que se muestre.

El Vivo V25 5G tiene una pantalla de 6.44 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los colores son bastante intensos, por lo que están bien controlados en caso te guste bastante las tonalidades encendidas. Al tener una pantalla AMOLED beneficia bastante cuando se trata de apagar píxeles y ahorrar batería.

Asimismo, las fotos o los videos no se tornan fríos ni mucho menos con menos brillo, la iluminación automática está bien calibrada a fin de que no solo ahorres energía, sino que evites demasiado parpadeo en tus ojos.

Los colores son bastante intensos, por lo que están bien controlados en caso te guste bastante las tonalidades encendidas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Vivo V25 5G, además de contar con la última tecnología de comunicación, tiene un procesador Mediatek Dimensity 900, característico de los gama media, evitando que se cuelgue o laguee cuando se abre uno que otro programa pesado.

De igual manera lleva 128 GB de almacenamiento interno, mismos que, lastimosamente, no se pueden ampliar. Asimismo contamos con una memoria RAM de 8 GB capaz de ampliarse hasta 8 GB más.

El Vivo V25 5G lleva 128 GB de almacenamiento interno, mismos que, lastimosamente, no se pueden ampliar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El terminal lleva Android 12, aunque se espera que también pueda obtener Android 13 en un futuro no muy lejano, y una capa de personalización bastante amigable que cada vez se desenvuelve bien, el Funtouch 12.

En Genshin Impact al inicio si bien hubieron ciertos baches producto de la gran cantidad de gráficos, estos se acostumbraban a la performance del móvil. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el apartado de juegos, pudimos probar Genshin Impact que, al inicio, si bien hubieron ciertos baches producto de la gran cantidad de gráficos, estos se acostumbraban a la performance del móvil y se adaptaban, generando que las imágenes corran bien a 30 fotogramas por segundo y en calidad media. No hay que exigirle demasiado ya que tampoco no alcanza el tema de alto rendimiento. Los personajes y los disparos, movimientos, etc, están bien calibrados y no hay desincronización entre lo que se mira y lo que se oye.

Por otro lado, en el tema de PUBG Mobile, al ser un juego bastante ligero, sí se llegó a usar la calidad alta. No hubo ningún tipo de problema ni mucho menos pixelización. Los gráficos estaban bien marcados y la textura de los personajes bien implementados con unos negros y blancos balanceados.

En PUBG Mobile, al ser un juego bastante ligero, sí se llegó a usar la calidad alta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, debes tener un poquito de cuidado en el tema del calentamiento ya que a veces suele ser extremo cuando hay aplicaciones en segundo plano abiertas. Lo más recomendable será cerrarlas para que así la memoria RAM, y la expansión de esta, trabajen correctamente.

CÁMARAS

EL Vivo V25 5G cuenta con triple sensor trasero, encabezados por una cámara de 64 megapíxeles el estándar, 8 megapíxeles el ultra gran angular y 2 megapíxeles el macro. Mientras que en la frontal lleva 50 megapíxeles para tus selfies.

Las tonalidades de las imágenes suelen ser bastante correctas, aunque a veces los colores tienden a tener un poquito más de contraste para que así realcen más las fotos. Los cielos salen bien celestes y las puestas de soles bastante calculados, sin rebote de luz u oscuridad en exceso.

Así toma las fotos el Vivo V25 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo V25 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La nitidez y el brillo de las imágenes están bien calibradas de modo que no hay ningún tipo de pixelización cuando estás realizando una foto a la luz del día. Lo que sí tienes que saber es que puedes usar el HDR junto con la inteligencia artificial para el reconocimiento de objetos y así darle un filtro especial a tus resultados fotográficos.

Lo bueno es que no hay falsedad alguna ni mucha estética o saturación de por medio al momento de verlos en la computadora. Si bien goza de naturalidad, en caso no te guste, puedes utilizar el modo manual para regular mejor tu imagen.

Así toma las fotos el Vivo V25 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo V25 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el gran angular por lo visto, en caso haya buena iluminación, ahora que está saliendo el sol, no suele perder demasiada calidad ni píxeles, por el contrario, mantiene uniforme las tonalidades del lente principal, aunque lo mejor será siempre usarlo en zonas con luz directa.

Mientras que el lente macro actúa de manera rápida y automática cuando te acercas a un obeto, permitiendo que el efecto bokeh también haga de las suyas y así no solo capture detalles que a simple vista no se pueden ver, sino que se difumine el fondo para que luzca bastante bueno el resultado.

Así toma las fotos el Vivo V25 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo V25 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre los selfies, si bien lleva los 50 megapíxeles, a veces el efecto maquillaje o belleza del equipo tiende a activarse de manera automática cuando menos lo esperas y eso a muchos no le va a gustar. Para eso solo debes ingresar a la misma aplicación para disminuirle o tus imágenes saldrán demasiado pastelizadas.

BATERÍA

El Vivo V25 5G tiene 4500 mAh de energía, lo que hace que su batería pueda durar entre 12 a 14 horas en uso promedio, mientras que si eres un usuario gamer puede llegar entre 6 a 7 horas.

De igual forma el dispositivo tiene un sistema de carga rápida que puede llegar a 44.5 w, por lo que puedes contar con 61% de ella en tan solo 30 minutos, mientras que en menos de una hora ya tendrás el 100%.

CONCLUSIONES

El Vivo V25 cumple con las expectativas e incluso supera a varios gama media del mercado. Tiene un diseño limpio y llamativo, además de una estética bastante bien cuidada, sin excesos.

De igual forma, el terminal tiene buena velocidad de performance. No vas a encontrar demasiado lag ni mucho menos lentitud.

Lo malo se encuentra en que no puedes ampliar su memoria interna, por lo que a veces los 128 GB te pueden quedar cortos si eres un usuario netamente gamer.

En el aspecto de las cámaras, me ha gustado que se imponga a fin de que los colores y las tonalidades de los resultados de la imagen sean lo más parecido a la realidad.

El Vivo V25 5G se vende en Perú a 1799 soles en plan de 69.90 soles en Movistar

