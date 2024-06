Uno de los dispositivos que se ha lanzado en el Perú es el Vivo V30 SE. Este lleva una serie de características que tratan de satisfacer la necesidad de las personas. Cuenta con una batería de 5000 mAh, Android 14, pantalla de 6.7 pulgadas y procesador Snapdragon. ¿Será buena idea adquirirlo? Aquí te cuento todo en esta review.

Ficha técnica del Vivo V30 SE: características

PANTALLA AMOLED de 6.7 pulgadas

Resolución FHD+ (1080 x 2400)

Tasa de refresco a 120Hz PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SISTEMA OPERATIVO Android 14 con Funtouch OS 14 RAM Y ALMACENAMIENTO 8 GB con 256 GB

MicroSD de hasta 1 TB CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP

Ultra Gran Angular: 8 MP con 120°

Macro: 2 MP CÁMARA DELANTERA Frontal: 16 MP BATERÍA 5000 mAh con carga rápida

FlashCharge de 44W OTROS Wi-Fi dual band

5G

Bluetooth 5.0

USB Tipo C 2.0

Localización

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

Altavoz, Sin Jack 3.5 mm DIMENSIONES Y PESO 162.5 x 75.8 x 7.7 mm, 185 g

DISEÑO

Vivo tiene un montón de cosas bastante simpáticas en la parte externa de su celular. A sus alrededores encontramos un cuerpo hecho de aluminio que suelen tener un efecto espejo. En ellos encontramos los botones de volumen, el de encendido y apagado, además del clásico puerto USB Tipo-C y la ranura para depositar la NanoSIM.

Por otro lado, en la zona trasera, está ubicado el islote de cámaras que no sobresalen demasiado del cuerpo. Asimismo, su chasis está envuelto en un cuero vegano que le da una textura suave, incluso parece remallado, lo que aumenta más su apartado estético.

El Vivo V30 SE tiene un tamaño de 162.5 x 75.8 x 7.7 mm, siendo bastante delgado a diferencia de otros smartphones de gama media, y pesa no más de 185 gramos. De igual manera, puede sostenerse con una sola mano, evitando que se caiga, ya que cuenta con esquinas redondeadas.

El único detalle es que esta cubierta puede ensuciarse rápidamente, aunque siempre será bueno pasarle un trapito húmero. Cuenta con certificación contra el agua y el polvo, por lo que no habrá ningún tipo de problema en ese sentido.

Su lector de huella se encuentra bajo la pantalla, misma que tiende a ser bien distribuida. Si bien sus bíseles son un poco gruesitos, en la zona inferior y superior, por lo menos se defiende en el tema de la pantalla. No olvidar el pequeño agujero donde se almacena la cámara frontal.

PANTALLA

La display es otra característica que muchos usuarios tienden a buscar, no solo por lo que pueda brindar en cuestión a colores, sino en el tema del tamaño. En el caso del Vivo V30 SE tiene un panel AMOLED de 6.7 pulgadas, bastante grandecita como para que puedas usar el modo por gestos, sin tener ningún tipo de fallos.

Asimismo, se cuenta con una resolución FHD+, misma que te permite observar tu contenido sin pérdida de calidad. Adicionalmente, sus colores son muy similares a la realidad. En la personalización, lleva la opción para cambiar la tonalidad de los íconos, muy similares a lo que iPhone intenta introducir.

El tamaño de lo que ves lo podrás apreciar en 1080 x 2400 con una tasa de refresco de 120 Hz. Esto ayudará a que puedas disfrutar tus series de Netflix o YouTube en un máximo de 1080 píxeles. Pero eso sí, cuentas con 60 fotogramas por segundo para mejoras el aspecto de las animaciones o que la fluidez de las imágenes sean suaves.

En la reproducción de videos, los negros no pierden detalle, aunque sí es bueno subirle el brillo al máximo para notarlos, mientras que los blancos no tienen por qué cegarte. Por otro lado, en el smartphone puedes visualizar lo que deseas sin temor a perder contenido al momento de emplear la fullscreen.

¿Qué hay sobre el brillo? En ese aspecto tienes como máximo 1800 nits, por lo que no perderás ningún ápice en caso salga el sol y quieras jugar en la calle. Eso sí, demandará más batería que cuando te encuentras en la sombra.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Otro aspecto pedido por los usuarios. Un dispositivo móvil, en pleno 2024, ya no tiene la excusa para colgarse, sobre todo si se trata de un gama media. El Vivo V30 SE no tiene ningún problema al momento de ejecutar apps en segundo plano, por el contrario, está bien implementado de forma que, cuando abras aplicaciones pesadas, no se colgará por ningún motivo.

El smartphone trae en su interior el procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, más que suficiente en cuestión a tareas bastante fáciles de abrir. No sufre de calentamiento ni mucho menos hay retraso entre las animaciones. Las pulsaciones son rápidas y su capa de personalización, FunTouch OS 14, no sufre pestañeos.

Eso sí, el software es bastante ligero, por lo que no habrá problemas ni retrasos al abrir las aplicaciones que uses, o la cámara, algo que ciertos terminales tienen. Viene además con Android 14. Incluso, el mismo VIvo ha anunciado que este terminal soportará hasta 2 actualizaciones de Android, algo que es digno de destacar.

El Vivo V30 SE llega con 256 GB de almacenamiento interno, pero se le puede incrementar la memoria hasta 1 TB gracias a un slot que tiene para una MicroSD. Incluso, viene con 8 GB de RAM, misma a la que también se le puede agregar 8 GB más.

¿Qué hay sobre los videojuegos? En el caso de Fortnite, al principio pensé que no era compatible, pero gran sorpresa la mía cuando abrió. Eso sí, siempre debes dejar que los gráficos más pesados se descarguen en segundo plano para evitar cualquier tipo de lentitud. Pero, al empezar la partida, no hubo ningún delay ni desincronización en torno al sonido y los gráficos. Aunque sí verás un poco de cuadrados en la imagen, es propio de los gama media. Al ser un dispositivo con Snapdragon, hace que el Vivo V30 SE sí se mantenga a tope mientras juegas, pues las vueltas en 360 grados o la puntería no fallará.

En torno a Genshin Impact, tampoco hubo error, eso sí, debes considerar que es mejor correr el videojuego a 30 fotogramas por segundo en una calidad media. Si lo elevas a 60 fotogramas por segundo, puede que haya algún tipo de retrasos y eso sí que puede ser perjudicial. Pero, el nivel de ataque, el efecto de los personajes, no verás ningún tipo de resquebrajamiento en los gráficos. Es sostenible y no hay ningún factor en contra cuando hagas pulsaciones rápidas. El juego se mantiene estable en toda ocasión, aunque sí hay un ligero incremento en la temperatura.

CÁMARAS

En cuestión a las cámaras, el Vivo V30 SE tiene hasta triple sensor trasero encabezado por un lente de 50 megapíxeles, 8 megapíxeles el gran angular y 2 megapíxeles el macro. Mientras que en la cámara frontal se integra un lente de 16 megapíxeles.

La cámara principal del dispositivo brinda fotografías decentes, con buena iluminación siempre está. Puedes emplearlo cuando no haya sol y no perderá colorimetría. Las tonalidades suelen ser como se muestra en la realidad, aunque hay que tener un poquito de cuidado si te encuentras en contraluz, pues allí sí habrá ciertos toques de fríos.

La textura de los objetos tampoco se pierde demasiado, por ejemplo, pude fotografiar a algunos felinos y su pelo gozaba de detalles. No hay un maltrato de colores, ello siempre y cuando tengas el HDR encendido para que le dé más ventajas en encender las tonalidades.

Aunque eso sí, cuando empieza a caer un poco la noche, debes tomar en consideración de que se activa el modo nocturno de forma automática, por lo que hay que tener un poco de cuidado al sostener bien el móvil o, de lo contrario, saldrán demasiado movidas tus imágenes.

En el tema del gran angular, si bien da los mismos toques de colores que el lente estándar, si observas esa imagen en la computadora, puede que se vean afectadas o algo lavadas por el HDR. Creo que para que compartas ese contenido en tus redes sociales es más que suficiente.

Mientras que si te acercas al objeto para que puedas emplear el macro, solo es válido si hay demasiada luz o tampoco saldrá como deseas. ¿Qué hay sobre la cámara frontal? No hay demasiado tratamiento en ella. Si bien tienes el efecto maquillaje, hay una opción para difuminar el fondo de tu autorretratos a fin de que las publiques en las plataformas que te gusten.

BATERÍA

La batería de los smartphones actuales rondan desde los 5000 mAh y el Vivo V30 SE compone una de ellas. El dispositivo móvil cuenta con una serie de ventajas en torno a la energía. Primero es que puede durar cerca de las 20 horas en caso quieras emplearla solo para revisar los correos, responder el WhatsApp o hacer algún tipo de fotos.

Si tu objetivo es jugar y emplear la grabación, allí sí notarás que empieza a descender la batería hasta gastarse en aproximadamente 7 a 8 horas. En segundo aspecto, puedes contar con diversidad de modos de ahorro de energía, ya sea disminuyendo la tasa de refresco a 60 Hz o activando el modo oscuro.

¿Qué hay sobre la carga? El smartphone ofrece 44W con el enchufe original, por lo que puedes tener en 25 minutos el 50% de ella, mientras que en un poco menos de una hora alcanzarás el 100% de ella.

CONCLUSIONES

El Vivo V30 SE tiene un bonito diseño que me ha gustado. Su textura en cuero vegano es suave y parece como si hubieran tejido el chasis encima del celular.

En el aspecto de su pantalla está bien controlado el tema de los 120 Hz, además de gozar de un brillo más que suficiente si usas el celular en plena luz.

Sobre su procesador, también me ha parecido ideal que Vivo actualice su terminal hasta 2 Android más, pero lo que me preocupa es si disminuirá su rendimiento.

Las cámaras tienden a no ser las más potentes. Si bien ofrece fotografías decentes, a veces el botón de capturas no suele ser rápido en cuanto a la noche se refiere.

El Vivo V30 SE se vende en Perú a 1199 soles.

