WhatsApp es una de las plataformas que muchos usan para poder comunicarse con otros que se encuentran cerca o en el extranjero. Si bien la app es totalmente gratuita, pronto estará implementando una serie de cambios que podrían volverla una plataforma comercial.

En las últimas políticas 2021 que ha presentado WhatsApp a inicios de año, se habla de que podrá tomar ciertos datos tuyos para mejorar y filtrar siempre tus gustos o intereses en torno a la publicidad.

Si bien esto no ha traído felicidad en sus usuarios, miles de ellos han decidido pasarse a Telegram, la competencia, misma que no solo tiene las mismas características de la app de Facebook, sino también trucos como la posibilidad de cambiar de color, etc.

Pero si sigues en WhatsApp , entonces este es el truco que debes probar en caso quieras guardas la foto de perfil de tu amigo. ¿Sabes cómo hacerlo de manera fácil? Los pasos son sencillos.

CÓMO GUARDAR LA FOTO DE PERFIL DE WHATSAPP DE TU AMIGO

Antes podías enviar y guardar con total normalidad la foto de perfil de WhatsApp de tu amigo. Sin embargo, como parte de la seguridad que ha implementado la app, decidió eliminar esas opciones. Pero ahora lo puedes realizar de una sola manera:

Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp .

. Posteriormente ingresa al perfil de tu amigo .

. Allí pulsa sobre la foto de perfil y esta se verá junto con la descripción que tu compañero de conversación ha escrito.

Recuerda que este es el único método que puedes usar en WhatsApp y de manera legal. (Foto: MAG)

Luego de ello, simplemente amplia la imagen de perfil.

Una vez logrado, deberás tomar una captura en tu dispositivo Android o iPhone.

A continuación edítala y listo. Ya tendrás esa foto de perfil de tu amigo de WhatsApp.

Si bien la foto no se guarda en alta calidad, por lo menos es el único método que puede usarse en WhatsApp a menos que restrinja las capturas en un futuro.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.