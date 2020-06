WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo para enviar mensajes, fotos, videos, notas de voz, enlaces, entre otros y así como facilita la comunicación entre millones, también está llena de trucos que hacen que la experiencia sea cada vez más beneficiosa para los usuarios.

Hace poco se conoció la posibilidad de agregar a una persona mediante el código QR , o la capacidad de ejecutar videollamadas de hasta 50 personas , o que no todos los celulares podrán recibir su última actualización, pero eso no es todo. Aquí te dejamos algunas funciones secretas:

1. Mandar fotos sin que se pierda la calidad

Para que la calidad de las fotos y videos que envías en WhatsApp no disminuya, lo único que se debe hacer es cambiar la manera de enviar el archivo, es decir, en lugar de seleccionar la opción de “galería”, se debe elegir la opción de “documento”.

2. WhatsApp se puede usar como bloc de notas

La aplicación de mensajería instantánea permite agendar algo, realizar una lista o guardar enlaces de tu interés para verlos después. Para eso se debe crear un grupo donde los integrantes luego serán eliminados y así su número quedará solo en ese grupo. Ahí se podrá guardar todo lo que desee sin que nadie lo sepa.

3. Usar el WhatsApp desde un teléfono fijo

Casi todos los teléfonos inteligentes del mundo tienen descargada la aplicación e, incluso, existe WhatsApp web para la computadora, pero lo que pocos conocían es que el teléfono fijo también se puede usar.

Esta herramienta se habilita por medio de WhatsApp Business, una aplicación que permite que las empresas contacten directamente con los clientes. Al descargar la aplicación, en vez de agregar el número telefónico, se debe agregar el número de teléfono fijo, lo cual, permitirá recibir llamadas directamente a ese aparato.

4. Programar los mensajes de WhatsApp

Se puede realizar la programación descargando una aplicación que permita enviar los mensajes de manera automática. Wasavi, es una segura que complementa el WhatsApp. Solo se debe descargar, conceder los permisos que esta requiera y así empezar a programar los mensajes.

LAS MEJORES 7 FUNCIONES DE WHATSAPP

Whatsapp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de Whatsapp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

CÓMO CAMBIAR DE IDIOMA WHATSAPP

WhatsApp está disponible en más de 40 idiomas. Como norma general, la app usa el mismo idioma que tu teléfono móvil. Sin embargo una configuración puede modificarlo. ¿Cómo regresar al original? Usa estos pasos:

Si tienes un dispositivo Android deberás ir a Ajustes, luego a Sistema, Idioma y entrada y finalmente a Idioma. Mantén presionado un idioma para posicionarlo en la parte superior o toca Añadir un idioma.

En el caso de los iPhone deberás ir a Configuración, luego a General, Idioma y región, Idioma del iPhone. Selecciona un idioma y, luego, pulsa Cambiar a (y el nombre del idioma) y listo.

En algunos países está disponible la posibilidad de cambiar el idioma de WhatsApp desde la misma configuración. Para ello ingresa a Ajustes, Chats, Idioma de la aplicación. Selecciona el idioma que quieras en la ventana emergente y dale en Aceptar.

Realiza los pasos para poder cambiar el idioma de WhatsApp sin problemas. (Foto: MAG)

Así podrás conversar con más amigos en tu videollamada

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios.

