Como se recuerda, WhatsApp es un servicio de comunicación instantánea que cuenta con tres diferentes tipos de checks (✓), los cuales sirven para conocer el estado del mensaje que has enviado: una señala que tu mensaje ha sido enviado, pero el contacto todavía no lo ha recibido porque se encuentra sin conexión a internet; dos palomas grises significa que sí fue enviado y llegó con éxito al destinatario; y las dos de color azul aparecen cuando han leído tu mensaje (en caso tengan la confirmación de lectura activada). En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos por qué motivos no puedes compartir textos o archivos multimedia por WhatsApp, ¿Cuál será el problema? descúbrelo a continuación.

¿Por qué no puedes enviar mensajes por WhatsApp?

Cambiaron de número : cuando uno de tus contactos cambia de número telefónico, ya sea porque dejó de utilizar el antiguo o se fue del país, los mensajes que le envíes aparecerán junto a un check de color gris y no llegarán nunca porque no existe ninguna cuenta asociada a ese número de celular.

Te han bloqueado : de igual manera, solo te aparecerá una paloma gris cuando le quieras enviar un mensaje a alguien que te ha bloqueado, sin embargo, en caso ambos pertenezcan a un mismo grupo de WhatsApp, sí sabrás que esa persona ha leído lo que compartiste, incluso si desactivó la función del visto.

Sin acceso a internet : si no estás conectado a una red wifi o tus datos móviles se encuentran apagados, al momento de conversar con tus contactos no se compartirán los mensajes que envíes, además, en lugar de una o dos palomas, te saldrá el ícono de un reloj cargando, esto sucede cuando no tienes conexión a internet.

WhatsApp se ha caído : el mismo caso ocurre cuando la plataforma de mensajería ha colapsado a nivel mundial, aquí nadie será capaz de compartir mensajes, la única solución es esperar a que los servidores de Meta vuelvan a funcionar con normalidad, esto puede demorar minutos y horas en algunas situaciones.

El dispositivo no tiene señal: otra razón para tener en cuenta, es que en ciertas ocasiones los dispositivos móviles no alcanzan la señal esperada o la misma es muy débil, esto dependerá netamente de tu ubicación. Las llamadas y videollamadas también se pueden ver afectadas.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

