WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más populares y utilizadas en diversos países, esto debido a su sencilla interfaz y por la gran variedad de funciones que permiten una comunicación mucho más fluida y cómoda. Es así que la aplicación se actualiza constantemente para seguir mejorando sus herramientas y características.

No obstante, esto último puede significar un gran problema para aquellas personas cuyos smartphone ya no son compatibles con la app y no soportan una siguiente actualización. Ante esto, en MAG hemos preparado una lista de opciones que puedes probar antes de dar de baja la aplicación de Meta.

Qué hacer si tu celular no es compatible con WhatsApp

Si tu móvil se encuentra entre los dispositivos que ya no serán compatibles con la app de Meta, aquí te compartimos algunas posibles soluciones.

Antes que nada, verifica que tu smartphone cumpla con los requisitos mínimos que solicita WhatsApp para que sigas usando la app. Para ello, dirígete al sitio web oficial de esta herramienta y confirma esta información.

Si tu celular es compatible, pero sigues sin poder usar WhatsApp, intenta actualizar el sistema operativo de tu teléfono desde los ajustes, tras esto, vuelve a abrir la app y prueba si puedes utilizarla con normalidad.

Pese a que WhatsApp es bastante útil y necesaria no es la única que cumple con funciones de envío y recepción de mensajes instantáneos, por ello, puedes probar con otras alternativas como Telegram, Facebook Messenger y más.

En el caso de que sí desees utilizar WhatsApp a toda costa, una solución más extrema, pero efectiva, consiste en comprar un nuevo equipo que cumpla con las características que solicite la app. Asimismo, asegúrate de que tu nuevo móvil no sea un modelo tan antiguo para que puedas seguir utilizando esta herramienta por muchos más años.

Cabe resaltar que WhatsApp se encuentra en constante desarrollo y actualización, por lo que los requisitos de compatibilidad pueden variar con el paso del tiempo. Ante esto, debes informarte constantemente sobre los requisitos que pide la app evitar inconvenientes.

