En ciertas ocasiones nos encontramos tan ocupados que no tenemos tiempo ni para responder un mensaje por WhatsApp o Facebook Messenger, esto genera una molestia para quien se quiere comunicar con nosotros sea pareja, jefe, amigos o familia; sin embargo, hay una forma de decirle a alguien que no puedes atenderlos y sin necesidad de manipular tu móvil. En esta nota te enseñaremos a crear tu propio contestador automáticos en las aplicaciones antes mencionadas.

Se trata de un robot que envía mensajes automáticos a la persona que nos hable y no podamos atenderlo en ese momento. Con él puedes escribir mensajes como: “Estoy conduciendo y por ahora no puedo contestar tu mensaje de WhatsApp. En cuanto pueda me comunicaré contigo. Gracias”.

Para obtener esta función primero tenemos que descargarnos la aplicación ‘Watomatic’ en Google Play haciendo clic en el siguiente enlace. Esta app la puedes utilizar tanto en WhatsApp como en Facebook Messenger y solo está disponible para celulares que tienen incluido el sistema operativo Android.

Como todo aplicativo, ‘Watomatic’ tiene sus pro y contras, entre los beneficios a favor destaca su accesibilidad, debido a que es gratuita, no cuenta con fastidiosos anuncios publicitarios y es sencilla de usar. Por otra parte, su lado negativo lo mencionamos anteriormente, solo es exclusivo para celulares Android y no para iOS (IPhone).

CARACTERÍSTICAS DE WATOMATIC

Aplica en chats individuales y grupales.

Puedes modificar el mensaje de respuesta automática (500 caracteres)

Puedes activar o no la respuesta en grupos. Para no molestar a los integrantes de un grupo con nuestros mensajes automáticos la app nos da esta opción.

Respeta su privacidad y no tiene anuncios.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace.