Los grupos de WhatsApp son muy útiles cuando tienes que realizar alguna actividad grupal con tus compañeros del colegio, universidad o trabajo, sin embargo, a veces resultan ser un dolor de cabeza, sobre todo cuando los integrantes empiezan a escribir constantemente y a la vez envían fotos y vídeos que pueden llenar muy rápido el espacio de almacenamiento de tu móvil. En esta oportunidad te enseñaremos una serie de recomendaciones que te ayudarán a ignorar por completo una conversación grupal.

Seguro que alguna vez te han añadido a un grupo de WhatsApp en donde hablaban demasiado y tu celular no dejaba de sonar o vibrar por las notificaciones, pero, de repente se trata de un chat familiar o laboral y por respeto a esas personas no te quieres salir. ¿Sabías que es posible ignorar por completo un chat grupal? Es como si no fueras parte del mismo y ni siquiera aparecerá en la parte superior de tus conversaciones cuando hablen.

CÓMO IGNORAR TOTALMENTE UN CHAT GRUPAL

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store.

Luego, abre la app e ingresa a un chat grupal.

Presiona su nombre única en la parte superior izquierda.

Automáticamente se abrirán las configuraciones del grupo.

Presiona en la sección ‘Silenciar notificaciones’, te aparecerán tres opciones: 8 horas, 1 semana o Siempre, elige la última.

Ahora, para ahorrar espacio de almacenamiento, presiona en ‘Visibilidad de archivos multimedia’, y escoge en ‘No’ para que las fotos y vídeos no se descarguen automáticamente.

También puedes activar los ‘Mensajes temporales’, los cuales se eliminarán en un plazo de 24 horas, 7 o 90 días.

Finalmente, dirígete a la bandeja de chats y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal, arriba te aparecerá el ícono de un audio silenciado, tócalo y elige ‘Siempre’.

Listo, así escriban en el grupo de WhatsApp, envíen fotos o videos a cada rato, estos ya no aparecerán en la galería de imágenes de tu dispositivo móvil, quiere decir que ya no se descargarán automáticamente. Tampoco te llegarán notificaciones, incluso si realizan una videollamada o llamada por voz, asimismo, el chat no saldrá en la parte superior de tus conversaciones cuando haya actividad en el grupo.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.