Si eres de las personas que suele hacerle bromas a sus amigos o familiares, WhatsApp Plus cuenta una curiosa función para que les envíes un “mensaje bomba”, ¿Qué es esto? son mensajes de texto que se comparten en grandes cantidades, las que tú quieres, e incluso pueden llegar a “volver loco” al aplicativo y forzar su cierre, ¿Te gustaría saber cómo crear y enviar el referido mensaje? desde Mag lo explicaremos a continuación.

El mensaje bomba de WhatsApp Plus no solo puede servir para molestar a alguien o hacerle una broma, también es útil para llamar la atención de tu amigo o pareja cuando no te ha contestado el chat durante varias horas, pues al compartir el texto bomba le sonará o vibrará su celular a cada rato y lo obligarás a responderte para que no lo sigas haciendo.

LOS PASOS PARA ENVIAR UN MENSAJE BOMBA EN WHATSAPP PLUS

Primero, debes descargar WhatsApp Plus por supuesto, más adelante te diremos como obtenerlo e instalarlo en tu aplicación.

Ahora, abre la APK e ingresa a cualquier conversación, puede ser grupal o individual.

En la parte superior del chat tendrás una burbuja flotante de color verde, tócala.

Se desplegará una mini ventana con dos secciones: “Escriba su mensaje” y “Cantidad”, en el primer campo coloca tu texto y en segundo las veces que quieres que se envíe ese mensaje.

Finalmente, aprieta en “Bomb” para enviar el mensaje bomba de WhatsApp Plus .

Se recomienda enviarlo una sola vez, ya que a la otra persona le podría molestar este tipo de bromas si se hace constantemente.

LOS PASOS PARA INSTALAR WHATSAPP PLUS EN ANDROID

Como se recuerda, WhatsApp Plus es considerada como una “Aplicación no oficial” por la compañía Meta (Facebook), por esta razón es que no se encuentra en la Google Play de Android. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK de sitios externos y a continuación te enseñaremos los pasos que debes seguir:

El primer paso es activar la opción de “Instalación a fuentes desconocidas” de Android, para ello ingresa a los “Ajustes” de tu celular > “Seguridad” > y enciende el interruptor denominado “Orígenes desconocidos”.

Antes de crearte una cuenta de WhatsApp Plus con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial.

Ahora, descarga el nuevo APK haciendo clic aquí .

El siguiente paso es instalar el APK.

Por último, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas utilizar la app.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.



