WhatsApp se ha coronado como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más útil y necesaria actualmente, esto debido a que posee una gran cantidad de funciones prácticas y novedosas que ayudan a los usuarios a tener una comunicación mucho más fluida y rápida con sus amigos, pareja y otras personas.

Ahora, no es de dudar que entre las características de WhatsApp, haya una que resalte, como es el caso del “en línea”, un elemento que te permite conocer qué contactos se encuentran conectados en el momento y con quiénes puedes conversar sin esperar mucho tiempo.

No obstante, con las funciones de privacidad, es posible que ciertas personas prefieran ocultar que está disponibles y así puedan navegar en la app sin problemas. Ante esto, no debes preocuparte, ya que existe una forma sencilla de saber esta información con un truco bastante práctico. En MAG te explicamos el paso a paso.

Cómo saber qué contactos de WhatsApp están en “línea”

Existen varios programas externos que pueden ayudarte a saber quiénes de tus contactos se encuentran conectados en WhatsApp; sin embargo, no siempre es lo más seguro, ya que podrías poner en peligro tu dispositivo móvil. Ahora, si bien algunos usuarios de Android usan WhatsApp Plus para ello, si tienes un iPhone la cosa cambia, debido a que la app no se puede usar en iOS.

En este caso, tendremos que usar un sencillo método por medio las listas de difusión.

Pese a que este truco es para saber qué personas te han agregado a WhatsApp.

Puedes aprovechar esta función para conocer quiénes están conectados en el momento.

Para ello, abre la app de WhatsApp y dirígete al apartado “Chats”.

En ella, elige la opción “Listas de difusión” y toca en “Nueva lista”.

Tras esto, selecciona todos los contactos que desees saber si están “en línea”.

Ahora, redacta un mensaje breve y dale a “Crear”.

A partir de este momento, las personas que te respondan de inmediato, lógicamente es que están conectados.

Puede que algunos no te respondan en el momento, pero no significa que no estén en “línea”.

A pesar de esto, podrás tener una idea general sobre qué amigos sí están disponibles.

Con este sencillo truco, podrás conocer qué contactos de WhatsApp sí están “en línea” y evitarás poner en peligro tu móvil. Además, no con las listas de difusión no será necesario que escribas a cada chat, por lo que podrás ahorrar mucho tiempo.

