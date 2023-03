Los estados de WhatsApp tienen una duración máxima de 24 horas y luego desaparecen por completo de la aplicación, sin embargo, la referida plataforma de mensajería instantánea también almacena esas fotos o videos que ya visualizaste, ¿En dónde? en unas carpetas internas de tu teléfono inteligente, es así como puedes volver a observar las historias vencidas cuando tú quieras. Toma nota porque desde Mag te explicaremos el proceso a continuación.

Antes de comenzar, es importante destacar que previamente habrás tenido que ver los estados para que WhatsApp se encargue de registrarlos en el gestor de archivos multimedia de tu smartphone, de lo contrario no podrá almacenar nada y será imposible que vuelvas a ver esas historias después de su tiempo límite de permanencia. En WhatsApp Plus sí puedes ver los estados tras pasar las 24 horas, incluso así no los hayas visto, aunque recuerda que utilizar esta versión “no oficial”, según Meta, tiene sus riesgos, como por ejemplo: infectar tu dispositivo móvil con virus o que baneen el número de tu cuenta de forma temporal o permanente.

¿Cómo ver los estados que ya desaparecieron en WhatsApp?

Primero, entra la aplicación nativa “Gestor de archivos” o “Mis archivos” en tu teléfono Android.

Ahora, presiona sobre el apartado “Almacenamiento interno”.

Aquí accede a la carpeta denominada “Android”.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Media” > “com.WhatsApp” > “WhatsApp”.

Tendrás tres opciones, dale a la que dice “Media”.

Se desplegarán todos los archivos descargados en WhatsApp, desde videos y fotos, hasta documentos Word, Excel, PDF, etc.

Busca e ingresa a la carpeta “Status” o “Estados” en español.

Te aparecerán todos las fotos o videos que has visto en las historias.

Si deseas puedes guardarlas en la galería de tu celular.

Esto es lo que debes hacer cuando WhatsApp suspende tu cuenta injustamente

Ya conoces las razones de WhatsApp para darte una lección tras suspender tu cuenta temporalmente. Si no has hecho ninguno de los motivos antes mencionados, entonces procede a realizar lo siguiente para volver a utilizar el servicio:

Abre tu cuenta de Gmail desde una PC, laptop, tableta o celular.

Envíale un correo electrónico al soporte técnico de WhatsApp, su dirección es support@whatsapp.com.

En el asunto coloca: “Suspensión temporal sin motivos de mi cuenta”.

En el cuerpo del correo preséntate con tu nombre y apellido, número de teléfono con su prefijo internacional, la marca y modelo de tu celular.

Ejemplo del prefijo de tu país, en Perú es: (+51) y tu número.

Finalmente, detalla que no existen motivos para suspender tu cuenta, debido a que no has incumplido con ninguno de sus términos y condiciones, y que deseas recuperar tu cuenta lo antes posible.

