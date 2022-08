WhatsApp continúa añadiendo nuevas funciones en los mensajes de audio a pedido de los millones de usuarios que tiene por todo el mundo, por ejemplo: ya se implementó la reproducción de audios al doble de velocidad, la escucha previa y fuera del chat, las formas de ondas, etc., sin embargo, la referida aplicación de mensajería instantánea todavía no cuenta con una función que te permita transformar tu voz de un tono a agudo a grave o viceversa, algo que desde Mag te enseñaremos a continuación. Toma nota.

Como lo dijimos anteriormente, la distorsión de voz no es una herramienta nativa de WhatsApp, incluso tampoco se encuentra disponible en las versiones no oficiales como WhatsApp Plus, GB, Fouad, ente otras, pero, existe una gran variedad de aplicaciones que te ayudarán a convertir tu voz muy aguda o grave, así podrás divertirte y hacerle una broma a tus amigos o familiares.

CÓMO ENVIAR AUDIOS DE WHATSAPP CON VOZ AGUDA O GRAVE

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. En la misma tienda de aplicaciones también descarga “ SuperSound ”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. En la misma tienda de aplicaciones también descarga “ ”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ahora, graba un audio en la aplicación de grabación que viene de forma predeterminada en el smartphone.

El siguiente paso es abrir SuperSound y otorgarle todos los permisos necesarios para que pueda operar con normalidad.

La app te pedirá que selecciones un audio almacenado en la biblioteca de tu móvil, escoge el que acabas de grabar.

Te aparecerán tres controles deslizantes, ubícate en el control denominado “Tonalidad”, los otros no los toques.

Desplázalo hacia la izquierda si quieres que tu voz sea más grave, o hacia la derecha si deseas que suene más aguda.

Si vas a hacer una broma, puedes deslizar el control a más de 1.5, caso contrario si solo quieres mejorar la tonalidad de tu voz no sobrepases dicha cantidad.

Presiona en “Cambiar” > escucha el resultado > y oprime en “Salvar”.

Luego, ingresa a la sección “Mi Sonido” en SuperSound y ya tendrás el MP3 creado.

Finalmente, aprieta en el ícono de los tres puntos verticales al costado del audio y haz clic en “Compartir” > elige WhatsApp y envíaselo al contacto o chat grupal de tu preferencia.

CÓMO USAR WHATSAPP CON UN TELÉFONO FIJO

Descarga WhatsApp Business en tu celular Android o iPhone.

en tu celular Android o iPhone. Tras ello simplemente deberás leer los términos y condiciones.

Cuando culmines, debes introducir tu número de teléfono fijo.

Recuerda que debes anteceder el 01 en el caso de Perú.

Por lo que el número quedaría así: +51 01 2345678

En el caso de un número extranjero, también debe seguir el mismo patrón.

De lo contrario WhatsApp Business te dirá que el número es muy corto.

Cuando lo logres, deberás recibir una llamada de parte de WhatsApp Business a tu teléfono fijo.

a tu teléfono fijo. Contesta y digita el código de verificación.

Una vez finalizada la configuración, ya podrás chatear con quien desees y hasta tus clientes se pueden comunicar con el teléfono que diste como referencia en WhatsApp Business.

Síguenos en nuestras redes sociales: