¿Sabías de esta insólita técnica? WhatsApp es la aplicación favorita de millones de personas para comunicarse con sus amigos y familiares durante estas fechas festivas, pues a pesar de la distancia entre las personas, puedes enviar mensajes, realizar videollamadas, entre otras cosas que te harán sentir mas cercano a los tuyos.

Asimismo, una gran cantidad de usuarios han enviado varios archivos multimedia e, incluso, han recibido fotos, videos, GIF y entre otro tipo de contenido por fiestas.

¿Has borrado una foto de tu chat de WhatsApp? Si este fue tu caso, ten en cuenta que existe un paso para poder nuevamente tenerlo en tu dispositivo y recuperarlo. ¿Cómo se hace? Los pasos son simples.

Para ello deberás irte a las carpetas ocultas de WhatsApp de tu teléfono. (Foto: WhatsApp)

No es necesario tener que eliminar la aplicación de mensajería instantánea y volverla a instalar, pues todos estos archivos se almacenan en una carpeta muy especial dentro de tu smartphone.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la carpeta de archivos del dispositivo, luego dirigirte a la carpeta llamada WhatsApp. Allí verás dos carpetas, la primera es Databases, y la segunda es Media.

También deberás ingresar a Whatsapp Images. (Foto: WhatsApp)

Entra a la segunda opción y lograrás apreciar varias carpetas como Animated Gifs, Audio, Documents, Images, Profile Photos, Videos, Voice Notes. Pulsa sobre WhatsApp Images y allí estarán todas las fotos que te han enviado por WhatsApp.

Elige la que eliminaste de casualidad de la conversación y vuelve a verla. Un truco bastante fácil. ¿Quieres probarlo tú mismo? Entonces realiza los pasos y compruébalo.

Nuevos emojis de WhatsApp

Aunque en el Perú sea conocido como mototaxi, este vehículo formará parte del nuevo listado de emojis que se colocarán en WhatsApp durante este año. Este carrito motorizado, el cual fue bautizado como Rick Auto Rickshaw se particulariza por ser muy usado por los asiáticos, el cual lo conocen como tuk tuk.

Este y otros emoticones serán integrados a WhatsApp este 2019 junto con 230 iconos entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo.

Aquí te dejamos algunos de los nuevos diseños que estarán disponible en Google y Apple. (Foto: Unicode)

Según la web de Unicode los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán las hasta ahora ausentes personas con discapacidad.

En el “listado de la carita feliz” estarán a disposición de los usuarios dibujos de una persona sorda (mujer y hombre en varios tonos de piel), un brazo y una pierna mecánicos, un oído con audífono, personas en silla de ruedas, personas usando un bastón de sondeo y un perro guía o de servicio.

También se incluirán en esta actualización, la número 12 de acuerdo con Unicode, parejas de dos hombres o dos mujeres tomados de la mano en la categoría familia.

Entre los alimentos, uno de los grupos más usados en el mundo, incluso para usos más allá del culinario, habrá representaciones del ajo, la cebolla, los wafles, la mantequilla, los falafel, la ostra, la caja de jugo, el cubo de hielo y la famosa hierba mate argentina.

Además, animales como el perezoso, la nutria, el orangután, el zorrillo y el flamenco también contarán con un emoji este año.

Esta lista, cuya aplicación dependerá de las aplicaciones de chat y de los sistemas operativos móviles, que en algunos casos modifican las imágenes originales por otras con su propio sello, la completan pequeños dibujos de saturno, un yoyo, un paracaídas, una máscara de buceo, un banjo, chaleco de seguridad o una bandita adhesiva.

El año pasado Unicode había incluido también medio centenar de nuevos símbolos que revolucionaron las redes sociales, entre ellos el pavo real, la llama, un ábaco, la profesión de superhéroe o la doble hélice de ADN.

Según un estudio mundial de la consultora Brandwatch sobre Twitter, los emojis son más usados por mujeres (61 %) que por hombres (39 %) y fundamentalmente se usan para expresar emociones positivas -tres cuartas partes tienen significado optimista.

¿Qué le ocurre a tu WhatsApp si varias personas te bloquean?

¿Alguna vez fuiste bloqueado en WhatsApp por varios usuarios? La aplicación de mensajería instantánea que es usada por millones de personas en todo el mundo diariamente, podría considerar tu cuenta como peligrosa para los demás. A continuación, presta atención a este artículo que es de mucha utilidad y podría ayudarte en algún momento.

WhatsApp es una plataforma donde se comparten elementos multimedia como documentos en Word o PDF, fotos, videos, GIF, audios, entre otras cosas.

Sin embargo, la aplicación puede detectar, gracias a sus servidores, las cuentas falsas y las verdaderas de manera simple. Es de esta forma que los usuarios denominados “fake” o “spam” son los primeros en ser sancionados por la compañía.

Los mejores trucos

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que sorprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el icono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

Estos son los 7 trucos que probablemente no conozcas. Whatsapp siempre nos sorprende con novedades así que es probable que en poco tiempo actualicemos nuestra lista.