WhatsApp no solo es una herramienta bastante usada por los usuarios para poder comunicarse no solo con sus amigos, familiares, etc., sino también con las empresas para preguntar sobre un determinado producto o simplemente saber el precio de un artículo.

Sin embargo, tanto las micro y grandes empresas tienden a usar WhatsApp normal para poder comunicarse con sus clientes. ¿Sabes por qué ya no debes hacerlo? Pues hay varios motivos para cambiar por WhatsApp Business .

Recuerda que si haces el cambio, tus conversaciones no se perderán por ningún motivo, por el contrario, se descargará de Google Drive.

Por qué usar WhatsApp Business si tienes un negocio

Recuerda que al usar WhatsApp Business no solo podrás acceder a una gran cantidad de funciones distintas a WhatsApp normal.

Por ejemplo, en ella puedes programar tus mensajes, además de dejar un mensaje predeterminado para que tus usuarios puedan comunicarse contigo en un horario determinado o dejando tus redes sociales.

Además tienes la posibilidad de añadir enlaces dentro del mensaje automático u otro número de contacto.

Por otro lado, eso evitará a que realices el famoso spam en WhatsApp normal. Recuerda que al compartir un mensaje a varias personas, la app puede cerrar tu cuenta ya que la detectará como un robot.

Asimismo, si las personas te empiezan a bloquear en WhatsApp normal, también perderás tu cuenta. Esto no ocurre en WhatsApp Business ya que esta está preparada para las empresas, quienes necesariamente pueden enviar los mensajes que deseen.

En WhatsApp Business se te permitirá crear tu Canal, además de abrir tu cuenta en hasta 4 dispositivos distintos.

Recuerda que si eres un usuario sin empresa, puedes usar WhatsApp Business, pero no aparecerán los famosos Canales o Novedades.

