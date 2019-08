Cómo cambiar el color de WhatsApp fácilmente: Prueba este truco

NUEVO TRUCO | Muchos usuarios están esperando la actualización de setiembre de WhatsApp, misma que traerá una serie de cambios como la llegada del "modo oscuro", la nueva opción para cambiar de tonalidad tus conversaciones.

¿Sabías que podías poner modificar el color de WhatsApp sin ningún programa? La aplicación ahora de Facebook tiene un truco poco explorado por los cibernautas y es momento de que la aprendas.



Los pasos son bastante simples y no es necesario descargar otra aplicación de terceros que, a la larga, pueden obtener datos o información privada de tus chats.

Lo primero que debes hacer es ingresar a Ajustes, y desde allí ingresar a Chats. Tras ello simplemente desplázate hasta donde dice Fondo.



Conoce cómo puedes obtener los nuevos colores de WhatsApp. Sigue estos pasos para utilizarlos en tus conversaciones. (Foto: WhatsApp) Conoce cómo puedes obtener los nuevos colores de WhatsApp. Sigue estos pasos para utilizarlos en tus conversaciones. (Foto: WhatsApp)

Como segundo paso, podrás elegir entre un color sólido e incluso un wallpaper que tienes en tu dispositivo, o una foto cualquiera (como la de tu perrito, tus familiares, etc.)



Entre los diversos colores se encuentran azul, rosado, fucsia, verde, amarillo, y una serie de tonos pálidos. ¿Con cuál te quedas para poder decorar WhatsApp?



Cabe precisar que también puedes usar el fondo de color negro, con la finalidad no solo de ahorrar energía cuando más la necesitas, sino también para cuidar la vista ante el brillo de la aplicación.

Recuerda que estos pasos son bastante sencillos y no necesitarás descargar otro tipo de programa que, pueden ser virus y así malograr tu chat o, por lo general, hackeandote la cuenta.



NOVEDADES EN WHATSAPP

Setiembre es la fecha clave para que WhatsApp cambie radicalmente. El próximo mes podrás no solo obtener el famoso "modo oscuro" que ya se encuentra habilitado en YouTube, Facebook Messenger, Telegram, entre otros.

También se esperan a los nuevos emojis que son un total de 230 imágenes con el que podrás disfrutar usándolos en tus conversaciones. El catálogo lo completan los siguientes:

Los waffles, la mantequilla, el ajo, el orangután, el perezoso, el zorrillo, el perro guía, el buzo, la silla de ruedas, el bastón, la mototaxi, la menstruación, el auricular.

Otro cambio que se verá en WhatsApp es la llegada de los emojis inclusivos, específicamente aquellos no binarios: que no son ni hombre ni mujer. Estos tienen un aspecto neutro con el fin de que no sean identificados con ninguno de los sexos masculino ni femenino.