WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usan en el mundo. Si la aplicación te mandó un mensaje avisándote que dejará de funcionar en tu celular, pues es posible que ya no sea compatible el 2022. ¿Cómo lo sabes? Pues aquí te lo diremos.

Durante el 2021 varios smartphones ya no cuentan con WhatsApp debido a que las últimas actualizaciones no han podido instalarse debido a que los recursos que usa no son funcionales con tu móvil. Es por ello que hoy te diremos cuáles son esos celulares que se quedarán sin la app a partir de enero.

CELULARES QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP EL 2022

Celulares son Android OS 4.1 y versiones posteriores son compatibles con WhatsApp.

Celulares iPhone con iOS 10 y versiones posteriores son compatibles con WhatsApp.

Recuerda siempre revisar el sistema operativo que tiene tu celular para que sigas gozando de WhatsApp. (Foto: MAG)

Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2, son compatibles con WhatsApp.