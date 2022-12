WhatsApp Plus es una plataforma de mensajería instantánea muy similar a la aplicación desarrollada por Meta, no obstante, este programa cuenta con funciones adicionales que lo convierten en un servicio más atractivo que la propia versión oficial, por ejemplo: la referida APK te ofrece una increíble herramienta que te permite crear una “carpeta secreta” en donde ocultarás todas las conversaciones que no deseas conservar en la interfaz principal, ¿Te gustaría saber cómo realizar este truco? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Básicamente, es una sección a la que ingresarás tras colocar previamente una contraseña o clave que vas a crear, ya que el objetivo de dicha herramienta es la de esconder tus conversaciones grupales o personales.

Antes de comenzar, es necesario destacar que WhatsApp Plus es una versión “no oficial” de WhatsApp Messenger, según Meta, significa que podrían banear tu número de forma temporal o permanente en caso detecten que la utilizas, un dato muy importante y que debes tener en cuenta si piensas descargar el APK.

La guía para ocultar tus conversaciones de WhatsApp Plus

Aunque no se han detectado muchos casos de suspensión de número, siempre habrá un riesgo mínimo que debes considerar. Más adelante te enseñaremos a descargar WhatsApp Plus, recuerda que el APK se instala y actualiza manualmente.

Primero, abre WhatsApp Plus para que te encuentres en la interfaz principal del APK.

para que te encuentres en la interfaz principal del APK. Ahora, presiona sobre la palabra que dice “WhatsApp”, la cual se ubica en la parte superior izquierda.

Te aparecerá una ventana emergente para que elijas el tipo de seguridad que tendrá tu “carpeta secreta”, puedes utilizar un patrón de seguridad, PIN o contraseña, procura que sea fácil de recordar, pero difícil de descifrar.

El siguiente paso es pulsar sobre la conversación que deseas esconder > oprime los tres puntos (arriba a la derecha) > toca en la opción denominada “Ocultar chat”.

Te pedirán añadir un patrón de seguridad. Si no ocurre nada vuelve a realizar los mismos pasos del punto anterior.

Listo, el chat habrá desaparecido de la interfaz principal.

Finalmente, para acceder a la “carpeta oculta” presiona en la palabra WhatsApp > coloca tu contraseña.

Cómo instalar el APK de WhatsApp Plus en tu celular

Lo primero que debes hacer será desinstalar WhatsApp normal de tu celular, recuerda hacer una copia de seguridad previamente.

WhatsApp Plus no funciona si tienes la app oficial de Meta.

Cuando culmines, simplemente descarga el APK de WhatsApp Plus.

Puedes encontrar los enlaces más abajo.

Cuando culmines, debes otorgarles los permisos correspondientes a tu celular para que acceda a tu listado de contactos.

Abre el APK, coloca tu número y el código de verificación en WhatsApp Plus.

Cuando ingreses ya podrás chatear con todos tus amigos sin problemas.

Versiones oficiales del APK de WhatsApp Plus actualizado

WhatsApp Plus AlexMods V17: enlace

WhatsApp Plus Yessimods V22.00: enlace

WhatsApp Plus Abo2Sadam V11.20: enlace

WhatsApp Plus Heymods 21.10: enlace

Cómo evitar que WhatsApp banee tu cuenta de WhatsApp Plus

Actualiza siempre el APK: Siempre debes estar atento si es que ha salido una nueva versión de WhatsApp Plus. Para ello siempre revisa el lugar donde descargaste el APK por si hay una actualización. Simplemente descárgala e instálala. No perderás tus mensajes.

Siempre debes estar atento si es que ha salido una nueva versión de WhatsApp Plus. Para ello siempre revisa el lugar donde descargaste el APK por si hay una actualización. Simplemente descárgala e instálala. No perderás tus mensajes. No realices movimientos extraños demasiado rápidos: Últimamente WhatsApp está baneando las cuentas de WhatsApp Plus debido a que los usuarios están usando sus funciones exclusivas demasiado rápido. En ese instante los componentes de la app de Meta estarán alerta para sancionarte.

Últimamente WhatsApp está baneando las cuentas de WhatsApp Plus debido a que los usuarios están usando sus funciones exclusivas demasiado rápido. En ese instante los componentes de la app de Meta estarán alerta para sancionarte. Nunca tengas WhatsApp con WhatsApp Plus: Lo mejor será apostar por una de ellas. En caso tengas las dos, automáticamente WhatsApp baneará tu cuenta no de manera temporal, sino permanente.

Síguenos en nuestras redes sociales: