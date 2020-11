Muchas son las personas que usan WhatsApp para poder no solo conversar mediante su chat, sino también para enviarse diversidad de material multimedia como fotos, videos, GIF, stickers, entre otro tipo de archivos. Sin embargo, la aplicación, de momento, no te permite usar su plataforma en otros dispositivos móviles.

Aunque WABeta Info ha informado que WhatsApp está trabajando en una función para abrir una sola cuenta en varios dispositivos, se ha descubierto un truco para usar tu mismo usuario en dos dispositivos distintos. ¿Lo sabías? ¿Cómo se hace?

No es necesario descargar programas de terceros como el caso de WhatsApp Plus o una APK que podría generar daños no solo en tu celular, sino también acceder a tu información personal y hasta tus contactos.

Para ello solo es necesario que tengas en tu celular un navegador como Google Chrome instalado y luego empezar a realizar estos pasos:

Primero deberás tener en uno de tus celulares la aplicación oficial de WhatsApp.

Luego deberás ingresar a Ajustes.

Allí selecciona “WhatsApp Web”.

Para probar este truco deberás abrir WhatsApp Web en tu otro celular. (Foto: WhatsApp)

En el otro celular, deberás abrir Google Chrome e ingresar a WhatsApp Web .

. En ese instante, debes pulsar sobre los tres puntitos del navegador y colocarlo en “modo escritorio”.

De esta forma, cuando se abra WhatsApp Web, simplemente escanea el código con tu otro celular y listo.

Ya podrás tener tu WhatsApp en dos celulares distintos.

Cabe precisar que si cierras el navegador o simplemente cambiar de página, esta conectividad entre uno y otro teléfono con WhatsApp se perderá y deberás realizar los pasos nuevamente.

VIDEO RECOMENDADO

Mira Discord, la app que podría reemplazar a WhatsApp

Discord: La app alternativa a Whatsapp que está ganando fuerza

MIRA AQUÍ MÁS DE WHATSAPP