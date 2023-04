Como se recuerda, WhatsApp no solo es un simple servicio de mensajería instantánea, también te permite compartir archivos multimedia (fotos, videos documentos, etc.), publicar estados, realizar o recibir llamadas y videollamadas, el único requisito es que tengas acceso a internet.

Es probable que hayas estado chateando con tus contactos y de pronto recibiste una llamada de WhatsApp, ¿Qué ocurre? la pantalla cambia por completo en donde aparece la foto de perfil del contacto que se quiere comunicar contigo, su nombre y en la parte inferior unos botones en el siguiente orden de izquierda a derecha: “Rechazar” (ícono del teléfono rojo), “Contestar” (teléfono verde) y “Responder” con mensaje, sin embargo este último no figura en la notificación de llamada entrante cuando no estás utilizando la app de Meta.

En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos el proceso para activar el botón de “Responder” con mensaje en la notificación de llamadas, ¿Por qué es importante? Simple, por la rapidez en que explicarás las razones de no haberle contestado, puede ser que estés en una reunión del trabajo, estudiando, viajando en el bus, entre otras situaciones, además, como no has abierto el aplicativo no dejarás la hora de última conexión o el estado “En línea”. Es importante mencionar que dicho botón por el momento solo está disponible en la beta de WhatsApp para los usuarios de Android, no te preocupes que más adelante te diremos cómo obtenerla.

Pasos para activar el botón “Responder” con mensaje en la notificación de llamadas de WhatsApp

Primero, abre la Beta de WhatsApp tras haberla instalado.

tras haberla instalado. Ahora, espera una llamada o dile a un amigo que te haga el favor de llamarte en unos 10 segundos.

Recuerda que debes estar afuera de la aplicación.

Asimismo, las funciones “Tono de conversación” y “Notificaciones en alta prioridad” deben estar encendidas. Para hacerlo entra a los “Ajustes” > “Notificaciones”.

Cuando recibas la llamada vas a ver los tres botones como en la siguiente imagen difundida por el portal tecnológico WabetaInfo.

Vista previa del botón "Responder" con mensaje en las notificaciones de llamadas de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

¿Cómo ser beta tester de WhatsApp en Android?

Lo primero que hay que hacer es dirigirte a Google Play

Allí simplemente buscar WhatsApp .

. Una vez dentro de la pestaña de WhatsApp, deslízate hacia abajo.

Allí verás la opción para convertirte en beta tester. Si no la ves, entonces ingresa a este enlace .

. Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar, en caso la haya, la última versión de WhatsApp Beta.

