Una de las cosas curiosas que tiene WhatsApp en la actualidad no son sus emojis, sino que te permite implementar cualquier función extra a su plataforma para smartphones Android y iPhone: como es el caso de proteger tus chats, archivarlos y que no suenen, entre otros. Pero ahora he descubierto un truco para asustar a todos tus amigos: se trata del “modo fantasma”. Te explico cómo activarlo en 1 minuto.

Lo mejor de todo es que no hay esa necesidad de tener que descargar aplicaciones de terceros o APK, es decir, todo se realiza desde el mismo WhatsApp. Recuerda que en el caso de emplear apps extrañas, tu cuenta puede verse perjudicada.

Cómo activar el “modo fantasma” en WhatsApp

1. Ocultar tu última hora de conexión

Lo primero será ingresar a WhatsApp, luego dirígete a los Ajustes. Allí encontrarás una opción que dice “Privacidad”. Ingresa allí y pulsa en “Hora de últ. vez”. Elige dentro de las opciones que no quieres que nadie vea esa información tuya.

2. Ocultar el en línea

Cuando acabes con la última hora de conexión, debes presionar en “Quién puede ver cuándo estoy en línea” la opción de “Igual que la hora de úll. vez”.

WHATSAPP | De esta forma deberá culminar tu configuración en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

3. Ocultar tu foto de perfil a ciertos contactos

En las opciones de Privacidad también hay una pestaña que dice “Foto de perfil”. Selecciona que no deseas que nadie vea tu imagen o, en el mejor de los casos, elimínala.

4. Desactivar el doble check azul

Para hacer este truco solo ingresa a Ajustes, Privacidad y en la zona media observarás un botón que dice: “Confirmaciones de lectura”. Allí deberás desactivarlo.

De esta manera podrás desactivar el doble check azul desde los Ajustes de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

5. Colocar tu nombre e info en blanco

Para eso vas a recurrir a la página de Unicode para copiar el denominado “Blank text”, solo tienes que pulsar en este enlace. Allí tienes dos opciones: copiar el texto o seleccionarlo de manera automática. Ahora nuevamente regresa a WhatsApp y presiona en tu perfil. Solamente dale en Editar, pega el emoji y listo.

WHATSAPP | De esta manera quedará el nombre en blanco. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

6. Activar los textos en blanco

Puedes pegar el mismo ícono transparente del paso anterior para enviar ese famoso texto invisible a todos tus amigos.

WHATSAPP | De esta manera podrás enviar un mensaje invisible en WhatsApp. Solo sigue todos los pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

