Al igual que Google Chrome, Safari, entre otro tipo de plataformas web para navegar, WhatsApp también tiene esa opción para poder chatear con todos tus amigos en incógnito. Lo mejor de todo es que no hay esa necesidad de tener que descargar alguna aplicación complementaria, ni siquiera bajar los famosos APK que pueden robar tus datos.

Para habilitar el “modo incógnito” en WhatsApp deberás tener, como único requisito, la plataforma actualizada y lo puedes emplear tanto en tu dispositivo Android como en los iPhone. Así que revisa la tienda de aplicaciones de Google Play o iOS Store.

Qué es el “modo incógnito” en WhatsApp

Se trata de una opción que evitará que tus amigos no solo no sepan que has leído sus mensajes, sino también evitará que conozcan si estás conectado o no, además de navegar por todas las conversaciones sin perder cuidado.

Eso sí, hay ciertas ventajas y desventajas frente a este “modo incógnito”. Entre ellas se encuentra en que protegerás tu privacidad al límite. Ni siquiera WhatsApp sabrá que lo has activado, ya que no tiene acceso a tus conversaciones.

Cómo activar el “modo incógnito” en WhatsApp

Hora de última vez y En línea: Para evitar que alguien vea tu última hora de conexión, elige en Ajustes, Privacidad, que “Nadie” la chequee. De igual manera, en el apartado de “En línea”, lo mejor será que no quede visible para ninguno. No importa si lo tienes agendado o no, esa información solo quedará para ti.

WHATSAPP | Solo deberás realizar estos pasos para activarlo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Foto de perfil : puedes eliminarlo como dejarlo. Pero si deseas hacer lo segundo, en Privacidad hay una opción para que “nadie” vea tu imagen o elegir solo ciertos contactos.

: puedes eliminarlo como dejarlo. Pero si deseas hacer lo segundo, en Privacidad hay una opción para que “nadie” vea tu imagen o elegir solo ciertos contactos. Información y Estado: solo deberás ingresar a Privacidad y luego a “Info”. En ese lugar oculta el estado de tu perfil, ese que aparece bajo el nombre y que indica cosas como que estamos conectados.

WHATSAPP | Puedes eliminar el "En línea" en tus chats. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Desactiva el doble check azul: También puedes bajar el switch de las “Confirmaciones de lectura”, aunque tampoco verás que tus amigos hayan visto tus mensajes

