WhatsApp está llena de trucos y alternativas para seguir siendo la app de mensajería instantánea más aclamada en el mundo y justamente permite que nadie se de cuenta cuando uno está ‘En Línea’. Y es que hay quienes andan buscando excusas para cuando leen un mensaje recibido y prefieren dejar en visto a la otra persona.

En muchas ocasiones resulta molesto que alguien te reclame por leer el mensaje e ignorarlo, por lo que volverte ‘invisible’ es una gran solución para afrontar a tus contactos.

En días en los que WhatsApp no deja de sorprender con sus nuevas funciones como la posibilidad de agregar a una persona mediante el código QR , o la capacidad de ejecutar videollamadas de hasta 50 personas, o que no todos los celulares podrán recibir su última actualización, siempre hay novedades para que cualquier persona, en el lugar donde se encuentre, pueda mandar una foto, video, GIF, nota de voz, etc., en menos de un segundo para que su contacto lo reciba de manera inmediata y este elija si lo lee o pasa desapercibido.

¿Cómo hacerlo?

Para lograrlo al 100% deberás instalar la app Ninja en WhatsApp desde Android o AppStore.

Esta app te permite leer los chats sin aparecer conectado. (Foto: captura ninja for wazap)

Dale permiso en la configuración de tu smartphone para que los mensajes lleguen a la app sin que tengas que abrir WhatsApp para leerlos.

Así lograrás ser 'invisible' en la app.

Esta te notificará cada vez que te manden mensajes y puedas leerlos.

Todos tus mensajes, fotos y videos llegarán tal cual estuvieras en WhatsApp. (Foto: captura ninja for wazap)

LOS MEJORES 7 TRUCOS DE WHATSAPP

Whatsapp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de Whatsapp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

WHATSAPP: CÓMO ESCRIBIRLE A ALGUIEN QUE NO ES TU CONTACTO

Para evitar agregar a alguien y así conversar por WhatsApp sin tenerlo como contacto lo primero que debes realizar es evitar descargar otras aplicaciones de terceros, pues lo único que deberás tener en tu dispositivo móvil es un navegador como Google Chrome instalado.

Tras ello, abre el navegador Web en tu teléfono y copia ahí esta dirección “https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX” escribiendo en el lugar de las X el número de la persona a la que quieres escribir con prefijo de su país delante y sin el símbolo +.

Si por ejemplo el número de teléfono es de Perú y el teléfono es el 666666666, el enlace quedaría así: https://api.whatsapp.com/send?phone51666666666. Pulsa enter y de manera automática el navegador abrirá un mensaje que solicita autorización para mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono que hemos escrito. Una vez que lo aceptas se abrirá en WhatsApp un chat con ese teléfono.

Desde este momento podrás escribir a esa persona directamente y sin haber guardado su teléfono como contacto en tu agenda. Puedes utilizar esta función tantas veces como quieras.

Es un truco bastante sencillo, pero la mayoría, por desconocerlo, tiende a descargar otro tipo de aplicaciones que a las finales tienen acceso a todas tus conversaciones, listado de contactos y diversidad de permisos que, muchas veces, por la rapidez, no leemos en su totalidad.

