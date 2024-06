¿Alguna vez has escuchado de “Skibidi Toilet”? De seguro tu pequeño te ha mencionado sobre la serie más popular en YouTube y no lo sabías. Pues si has visto a esos personajes con cabezas de televisores, cámara filmadora, de seguridad, etc., te cuento que tienes la opción de tenerlos en WhatsApp de inmediato. De seguro tu hijo o hija saltará de alegría cuando lo vea en la app.

Eso sí, solo funciona de momento en los terminales Android, siendo un poco engorroso en los terminales iPhone. Además, es necesaria una app de terceros, misma que complementará a WhatsApp, mas no tomará control de tus conversaciones.

Cómo activar el “modo Skibidi Toilet” en WhatsApp

Descargar Nova Launcher

Lo primero que debes hacer será instalar la aplicación Nova Launcher. Para eso solo deberás ingresar a la app de Google Play y buscar el programa que es completamente gratuito. Si bien hay uno que es de pago, no hay mucha diferencia. Recuerda que solo se encuentra en los terminales Android.

WHATSAPP | Recuerda siempre emplear Nova Launcher para este proceso. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Buscar imagen referente a los “Skibidi Toilet”

En tu navegador favorito encuentra una imagen que haga referencia a uno de los personajes “Skibidi Toilet”. Trata de que la imagen sea en PNG y transparente. Puede ser Titán Speakerman, Titán TV Man, Cameramen, Titán Clockman, entre otros.

WHATSAPP | Solo busca la imagen que más te gusta. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Establecer como predeterminado Nova Launcher

Ingresa primero a Nova Launcher. En ese momento habrá una pequeña barra superior que dice “Establecer como predeterminado”. Presiona sobre ella y te indicará si deseas cambiar la capa actual de personalización o quedarte con la anterior. Defínelo tú y listo.

WHATSAPP | Sigue todos los pasos para establecer a Nova Launcher como predeterminado. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Activar el “modo Skibidi Toilet”

Este paso siempre tiende a ser engorroso, pero te lo explicaré con sencillez. Primero presiona sobre el ícono de WhatsApp 2 segundos, recuerda que este debe estar en la pantalla de tu smartphone. Allí aparecerá un menú de opciones. Presiona en “Editar”. Luego anda al logo de la app de Meta. Se mostrará un recuadro donde debes acceder a Aplicaciones, Fotos y posteriormente tienes que seleccionar la imagen que descargaste anteriormente. Define su tamaño y presiona en “Listo”.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.