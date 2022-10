WhatsApp sigue agregando una serie de funciones dentro de su aplicación para dispositivos Android y iPhone. Mediante ella no solo tienes la opción para poder compartir todos los mensajes que desees, sino también ocultar el “en línea” y hasta salirte de un grupo sin dar explicaciones.

Pero hay un detalle que llama la atenció dentro de la app perteneciente a Meta: se trata de la herramienta que te permite activar el “modo super oscuro”. ¿Cómo se hace? Aquí te decimos cómo habilitarlo en WhatsApp .

CÓMO ACTIVAR EL “MODO SUPER OSCURO” EN WHATSAPP

Para poder activar el “modo super oscuro” en WhatsApp no es necesario tener que descargar aplicaciones de terceros.

Por el contrario, solo deberás ir a los Ajustes de WhatsApp.

Una vez dentro anda a donde dice Chats.

En “Tema”, elige el “Modo oscuro”.

Ahora, para activar el “Modo super oscuro” es necesario ir a Fondo de pantalla.

Allí pulsa sobre “Cambiar”.

Elige “Colores sólidos” y luego busca el fondo negro.

Conoce realmente cómo activar el "super modo oscuro" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Elige si deseas añadir el fondo con doodles o no.

Y listo, con ello, si tienes una pantalla AMOLED, podrás ver el modo oscuro mucho más preciso en WhatsApp.

De esa manera podrás tener el “modo super oscuro” en WhatsApp.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

Síguenos en nuestras redes sociales: