La privacidad en WhatsApp es esencial para mantener tus conversaciones y datos seguros. Esta aplicación de mensajería instantánea alberga una gran cantidad de información personal y sensible que no queremos que caiga en manos equivocadas. Tener control sobre quién puede ver tu última conexión, tu foto de perfil o incluso si leíste o no un mensaje, es fundamental para proteger tu intimidad.

Una característica que contribuye a la privacidad en WhatsApp es el “Modo Incógnito”. Este opción permite a los usuarios navegar por la aplicación sin que sus contactos vean su estado en línea. Puede ser útil en situaciones en las que deseas utilizar la app sin interrupciones o sin que otros sepan cuándo estás activo.

Activar el “Modo Incógnito” en WhatsApp es sencillo y proporciona un mayor control sobre tu presencia en la plataforma, lo que te ayuda a mantener tu privacidad en línea. Desde MAG te comparto cómo lograrlo.

Cómo activar el modo incógnito de WhatsApp

Con esta opción te asegurarás de pasar desapercibido en la app de Meta. Sigue los pasos, a continuación:

Primero, abre la app de WhatsApp desde tu celular.

Ahora, entra en la sección “Ajustes”.

Tras esto, pulsa en el apartado “Cuenta”.

Entre las opciones disponibles, selecciona en “Privacidad” .

Una vez hecho esto, elige “Hora de últ vez”.

Aquí podrás elegir quién verá tu hora de última conexión: solo tus contactos, nadie o tus contactos salvo algunas excepciones.

Escoge la alternativa “Nadie”.

Desplázate en la zona inferior y toca en “Igual que la hora de últ. vez”.

Tras haber hecho esto, evitarás que tus contactos sepan que ingresaste a la app. Si a esto le quitas la confirmación de lectura, nadie sabrá que leíste los mensajes y pasarás desapercibido en la aplicación.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

SOBRE EL AUTOR Samanda García Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en medios audiovisuales y periodismo digital. Actualmente redactora web del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

