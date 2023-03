WhatsApp cuenta con varias funciones importantes y también curiosas, como es el tipo de letra que puedes modificar en cada conversación. Ya sea en negritas, tachado, de colores y en monoespaciado, una opción que te permite diferenciarte de tus contactos.

El monoespaciado es un tipo de letra que consiste en que las letras y caracteres de una palabra ocupen con exactitud el mismo espacio horizontal, por lo que notarás tus textos mucho más ordenado y parejo, una buena opción si eres de las personas que les gusta leer de manera más cómoda.

Para habilitar esta opción, no es necesario recurrir a ningún metodo extraño o descargar programas que podrían poner en riesgo la seguridad de tu móvil. Asimismo, esta función está disponible tanto en Android como en iPhone, por lo que no hay excusa para que no la pongas en práctica.

CÓMO ACTIVAR EL TEXTO MONOESPACIADO EN WHATSAPP

WhatsApp cuenta con varios tipos de letras que puedes usar cada vez que envías un mensaje a tus amigos o conocidos, es así que te explicamos de qué manera puedes habilitar el texto monoespaciado en tus conversaciones.

Lo que primero debes hacer es abrir la app de WhatsApp en tu smartphone.

Una vez hecho, dirígete al apartado “Chats”.

Ahora, abre la conversación que desees aplicar este truco.

Pulsa en el espacio para colocar el texto.

Tras esto, tendrás que escribir una palabra.

Si tienes Android, mantén presionado el texto y elige “Más”.

Aquí podrás elegir Monoespaciado.

Si tienes iPhone, mantén presionado el texto y toca en “Seleccionar” o “Seleccionar todo”.

Luego, escoge Monoespaciado y listo.

En ambos casos dale a “Enviar” y ya podrás ver los textos en este novedoso estilo.

Si quieres hacerlo de forma más rápida, solo deberás colocar tres comillas invertidas antes y después del texto.

Dentro de la nota te mostramos cómo habilitar el texto monoespaciado en WhatsApp. (Foto: Pixabay)

¿Cómo reenviar un audio de un chat a tu estado?

Con las nuevas actualizaciones de WhatsApp para iPhone, ahora es posible configurar diversa funciones novedosas en los estados, como reenviar un audio de un estado a un chat o viceversa. Aquí te explicamos cuáles son los pasos a seguir.

Lo que primero debes hacer es abrir la app de WhatsApp.

Después, accede al apartado Chats.

Una vez hecho esto, entra a un chat en específico.

Elige el audio que quieras reenviar y mantén pulsado sobre este.

De inmediato, se abrirá una ventana con varias opciones.

Elige “Reenviar” y toca en el flecha azul.

En la nueva ventana, selecciona en el círculo vacío, al lado derecho de “Estados”.

Por último, acepta y listo, ya habrás publicado un audio desde un chat.

Asimismo, ten en cuenta que puedes compartir el audio de tu estado a una conversación individual o grupal, por lo que tienes varias opciones para elegir.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

