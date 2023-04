Los desarrolladores de WhatsApp no solo quieren que su plataforma de comunicación instantánea se consolide como la mejor en todo el mundo, sino que también desean recuperar a los usuarios que migraron a otras aplicaciones de mensajería, como por ejemplo: las versiones modificadas, WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.

En la actualidad, WhatsApp Messenger ya cuenta con increíbles funciones, entre estas la posibilidad de ocultar la conexión “En línea”; reproducir audios al doble de velocidad; enviar fotos y videos para que solo se puedan ver por única vez, entre otras herramientas que son de mucha utilidad.

Para que empieces a conversar con alguien tienes que cumplir con un importante requisito: obtener su número telefónico, aunque sería buena idea que lo agregues para que él o ella vean tu foto de perfil, nombre e “Info.” (en caso hayas ocultado estos datos). ¿Sabías que ahora puedes agregar nuevos contactos desde WhatsApp? ya no será necesario que abras otra app para que registres a tus amigos.

Así puedes agregar nuevos contactos a través de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de “Contactos” que se ubica en el extremo inferior derecho de la interfaz principal.

Se desplegará una nueva ventana con los contactos que tienes agregados.

Al comienzo observarás tres opciones, toca la que dice “Nuevo contacto”.

El siguiente paso es agregar el nombre del nuevo contacto, su teléfono, correo electrónico y otros campos por rellenar, no son imprescindibles, pero sí los dos primeros en mención.

Finalmente, oprime en el botón de “Guardar” para agendarlo.

Para editarlo, entra al chat > aprieta en el nombre del usuario > luego los tres puntos > “Editar”.

Pasos para volverte “invisible” en WhatsApp

Ocultar el “en línea”: Para ello anda los Ajustes, Privacidad y pulsa en “Última hora de conexión”. A continuación señala en “Nadie” y que el “En línea” sea igual a la última vez que te conectaste .

Para ello anda los Ajustes, Privacidad y pulsa en “Última hora de conexión”. A continuación señala en “Nadie” y que el “En línea” sea igual a la última vez que te conectaste Ocultar la última hora de conexión: Simplemente anda a Ajustes, Privacidad, Última hora de conexión y allí señala que nadie vea esa información.

Simplemente anda a Ajustes, Privacidad, Última hora de conexión y allí señala que nadie vea esa información. Poner nombre en blanco: Para ello ingresa a este enlace. Luego deberás pulsar en “Copy to clipboard” y ahora anda a WhatsApp, Información, y pega el mensaje en tu nombre en blanco.

Para ello ingresa a este enlace. Luego deberás pulsar en “Copy to clipboard” y ahora anda a WhatsApp, Información, y pega el mensaje en tu nombre en blanco. Poner información en blanco: Es muy similar al paso anterior, solo que debes pegar el ícono en blanco en la sección de Info.

Es muy similar al paso anterior, solo que debes pegar el ícono en blanco en la sección de Info. Ocultar tu foto de perfil: Con ello podrás no solo configurar que ciertas personas no vean tu foto de perfil, sino que nadie pueda apreciarlo, por lo que muchos se preguntarán quién les escribió.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: