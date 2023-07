En determinadas ocasiones, los desarrolladores de WhatsApp suelen copiar algunas funciones de otras plataformas, ya sean o no de mensajería instantánea, como por ejemplo: la edición de mensajes enviados, compartir fotos y videos de única visualización, publicar estados de audio, etc., sin embargo, para su nueva herramienta se inspiraron en una de las características icónicas de Google.

Tras una última actualización de la referida plataforma de comunicación instantánea, se pudo conocer que ahora en la foto de perfil de los usuarios ya no aparecerá la clásica persona incógnita, sino la inicial de tu nombre, al mismo estilo de los correos electrónicos de Gmail que no cuentan con una foto, ¿Te gustaría habilitar la opción? en Mag lo explicaré de inmediato.

Antes de comenzar, es importante aclarar dos puntos: primero, la función solo se encuentra disponible en el programa beta de WhatsApp, no te preocupes que más adelante te enseñaremos a obtenerla; segundo, la inicial de tu nombre solo aparecerá en los grupos (no en la foto principal), como se recuerda, ahora en los chats grupales verás una miniatura de la foto de perfil de los integrantes junto a los mensajes que envían. Será de mucha utilidad para identificar más rápido a los contactos agregados que no tienen foto, en el caso de los no agregados va a figurar la inicial del nombre de su cuenta.

Así puedes añadir la inicial de tu nombre en la foto de perfil de WhatsApp

Primero descarga la beta de WhatsApp para los usuarios de Android. Ingresa a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

para los usuarios de Android. Ingresa a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”. Entra a la app que te aparece y desplázate hacia abajo >aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Ahora, abre la beta de WhatsApp (es el mismo aplicativo).

El siguiente paso es acceder a un chat grupal en donde uno de tus contactos no tenga foto de perfil .

. En la parte inferior izquierda del mensaje verás que en la foto ya no aparecerá el ícono de la persona incógnita, sino la inicial del nombre con el que lo guardaste .

. Para el caso de los usuarios no agregados te saldrá la inicial del nombre que él o ella agregó en la información de su cuenta.

Por qué no me aparece “vincular un dispositivo” en WhatsApp

Lo primero que debes hacer será descargar siempre la última versión de WhatsApp.

Para ello debes ir a Google Play o iOS Store y revisar si hay una nueva actualización.

o y revisar si hay una nueva actualización. Una vez que lo hayas hecho, solo debes retirar la NanoSIM de tu smartphone donde deseas vincular WhatsApp.

Una vez hecho eso, abre la app y acepta las condiciones de uso.

Ahora lo que debes hacer es pulsar los tres puntitos de la esquina superior.

Allí aparecerá “Vincular un dispositivo”.

Si no retiras las SIM, automáticamente WhatsApp colocará tu número de celular o no se mostrará esa función.

Cuando culmines simplemente escanea el código QR con tu celular principal y listo.

Empezarán a vincularse todas tus conversaciones y podrás chatear en dos teléfonos distintos.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

